"Vì sao anh yêu em?" - Câu hỏi muôn thuở đôi khi không cần trả lời

"Vì sao anh yêu em?" - Đây có lẽ là câu hỏi muôn thuở của tất cả cô gái đặt ra cho người yêu của mình. Ai cũng muốn nghe những lời tán tụng của người yêu. Anh yêu em vì em xinh, vì em đẹp, vì em thông minh, vì em hài hước, vì em đáng yêu,... Nếu chàng không trả lời được thì các nàng giãy nảy, giận hờn, cho rằng anh ấy chẳng yêu mình.

Các chàng thì cực kỳ sợ những câu hỏi kiểu này, vì trả lời như nào cũng không làm hài lòng các bạn gái khó tính.

Ảnh minh họa. Vậy nhưng, tình yêu đôi khi chẳng cần một lý do cụ thể nào cả. Hãy đọc câu chuyện sau để có những suy ngẫm cho riêng mình.



"Một cô gái hỏi bạn trai của mình:

- Tại sao anh yêu em?

- Sao em lại hỏi như thế, sao anh tìm được lí do chứ! – chàng trai trả lời

- Không có lí do gì tức là anh không yêu em

- Em không thể suy diễn như thế được

- Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lí do anh ta yêu cô ấy

- Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vìem lạc quan. Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác.

Cô gái cảm thấy rất hài lòng

Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp, nhưng rất may cô vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình:

“Chào em yêu.

Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên mặt em bây giờ anh không thể yêu em được nữa.

Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ em có làm được gì đâu. Vậy thì anh không thể yêu em.

Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn. Đây không phải lí do giúp anh có thể tiếp tục yêu em.

Anh yêu em vì nụ cười của em. Bây giờ anh không thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó, than vãn.

Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh không nên yêu em nữa.

Đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em, vậy mà anh vẫn yêu em . Em có cần lí do nào nữa không em yêu?"

Cô gái bật khóc và chắc chắn, cô không cần một lí do nào nữa."

Vậy đấy, giờ thì bạn có cần một lý do nào cho tình yêu nữa không? Tình yêu mà có lý do thì rồi sẽ có lúc, chúng sẽ trở thành lý do để tình yêu tan vỡ. Chúng ta yêu vì chúng ta... yêu thôi, còn chia tay thì cũng bởi đã hết yêu nhau rồi. Tình yêu chỉ đơn giản vậy thôi...!