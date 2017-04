Vì “nhu cầu” quá cao của chồng, vợ phải nhận cái kết thảm

Hòa và Hùng kết hôn đã được 8 năm và có với nhau một con trai 6 tuổi. Dạo gần đây khoảng 2 tháng, Hùng không hiểu lí do vì sao mà “gần gũi” vợ rất khó, gần như Hòa chối bỏ tất cả đòi hỏi của Hùng làm anh thấy lạ.



8 năm lấy nhau chưa lần nào Hòa không làm Hùng thỏa mãn. Trong con mắt của Hùng, vợ là người cực kì tuyệt vời trong chuyện chăn gối, vậy nên dù biết Hùng là người có nhu cầu cao trong chuyện này, Hòa vẫn hài hòa mọi thứ với chồng. Vì Hùng muốn có đứa con thứ 2 sau những năm kế hoạch mà anh đã bàn tính với vợ rằng năm nay cũng là thời điểm thích hợp để có con, vậy mà, dù cho anh có nói như thế nào, câu trả lời của Hòa vẫn là: “Em xin lỗi, hôm nay em mệt”. Nhiều khi không kìm hãm được bản năng, anh đã gần như cưỡng bức vợ. Hòa vung tay đẩy anh ra. Hùng cố gồng lên và hỏi vợ: “Sao em lại có thái độ như vậy, hay là em chán anh rồi.” Đáp lại Hùng, Hòa chỉ im lặng.

Ảnh minh họa. Bắt đầu Hùng trở lên quay lưng lại với vợ con. Từ một con người trân trọng gia đình, anh bỗng đổ đốn. Anh bí mật ra ngoài để thỏa mãn dục vọng. Hòa biết chuyện này nhưng cô vẫn im lặng. Mọi sự vỡ lở khi anh mang cả bồ về rồi bị mẹ vợ bắt gặp.

- “Thật không thể chấp nhận một người chồng như anh”. Mẹ vợ vừa nói vừa đưa tay tát anh một cái và đuổi cô gái kia ra khỏi nhà.

- “Mẹ biết gì mà xen vào chuyện của chúng con. Mẹ hãy hỏi con gái mẹ đi, cô ấy có bồ, cô ấy lừa dối con trước”. Anh nói như hét lên.

- “Anh im đi, anh biết tại sao con Hòa nó làm vậy với anh không, vì... vì...”. Nói tới đây, bà ngậm ngùi không nói thêm được. Mảnh giấy trên tay bà rơi xuống, bà khóc.

Hùng nhặt lên xem, mọi thứ như đổ sập trước mắt anh. Cô bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Tờ giấy xét nghiệm cách đây đã hai tháng. Nguyên nhân chính được biết là do nhu cầu của anh quá cao, anh đòi hỏi vợ gần như nhiều quá giới hạn khiến cô ấy mệt mỏi, sức đề kháng yếu đi. Cộng thêm việc, cô ấy thường xuyên bị anh ép phải uống thuốc tránh thai vì sợ có con liền kề trước kế hoạch dự định. Hòa biết uống nhiều thuốc như vậy sẽ không có lợi cho sức khỏe nhưng vì chiều chồng cô vẫn cắn răng chịu đựng, cho tới khi sức khỏe của cô quá yếu, cô đã không thể chống cự lại nên đi khám thì bác sĩ phân tích và kết luận về bệnh của cô đã ở giai đoạn muộn. Anh chỉ còn biết đấm tay vào tường mà than vãn, mà tự trách móc bản thân. Giờ điều anh cần làm chính là chạy ngay đi tìm vợ anh, rồi xin lỗi cô ấy. Có thể làm điều gì đó để trấn an cô ấy lúc này vì thời gian qua anh chỉ quan tâm tới cảm xúc cá nhân mà quên mất vợ mình đang phải chịu đựng nỗi đau quá lớn này một mình.

Bệnh tật thì đâu có chừa một ai. Hãy làm những gì cho người thân mình ngay lúc này có thể, vì biết đâu ngày mai sẽ không có cơ hội để thực hiện nữa.