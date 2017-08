Vạch mặt loại rau nhà nào cũng chuộng nhưng ngậm nhiều hoá chất nhất

Ảnh minh họa.

Rau muống

Là những loại rau quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, bán nhiều tại các hàng chợ với mức giá rẻ, vài nghìn đồng/bó, rau muống, rau cải, mồng tơi và giá đỗ là một trong số những loạt rau được liệt vào danh sách "siêu" bẩn vì chúng thường được trồng, bảo quản bằngthực vật.Nhiều người không khỏi rùng mình khi tận mắt nhìn thấy những khu trồng rau bẩn trong nghĩa địa, cạnh cống rãnh bốc mùi hôi thối, phun thuốc trừ sâu... Hàng ngày, những loại rau bẩn này vẫn được bán tràn lan, âm thầm đầu độc người tiêu dùng. Nhiều người lo lắng làm sao để nhận biết rau ngậm hóa chất để đảm bảo sức khỏe cho gia đình.Theo Cục bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), rau muống là loại rau dẫn đầu trong nhóm rau ăn lá có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm cao, chứa rất nhiều thuốc kích thích, thuốc trừ sâu, nhiễm chì.Thạc sỹ Nông nghiệp Trần Minh Tuấn tư vấn: "sạch có thân rắn chắc, lá màu xanh tự nhiên. Những loại rau muống thân to hơn bình thường, lá màu xanh đen, khi nhặt rau không có nhựa dính thì không nên mua vì có thể chúng được bón quá nhiều các loại phân đạm, hóa chất"."Quan sát nước rau muống sau khi luộc có thể nhận biết rau muống vừa mua có tồn dư hóa chất hay không. Nếu nước rau luộc còn nóng có màu xanh nhạt, khi để nguội thì thành màu xanh đen, có vẩy đen kết tủa thì rau không an toàn. Hơn nữa, rau bị nhiễm độc chì khi ăn thường có vị chát" - Ths Tuấn cho biết thêm.rau-muongKhi mua rau muống, bạn nên quan sát bằng cảm quan bên ngoài. Rau có hiện tượng héo, lá quắt, bạc màu rất có thể đã là rau của ngày hôm qua hoặc rau để lâu chưa bán được. Bạn đừng ham những mớ rau có thân to, béo, mập mạp bởi có thể rau được bón quá nhiều đạm. Thậm chí, khi dùng đạm nhiều cho rau, lá có màu xanh đậm hơi đen, bấm trên thân rất giòn.Rau được bón nhiều đạm khi luộc xong không có màu xanh tươi mà hơi nhạt. Sau khi bạn luộc xong để ra đĩa, nếu không ăn ngay sẽ thấy rau chuyển sang màu hơi đen. Nước rau có kết tủa đen phía dưới đáy bát, cảm quan bằng mắt không ngon miệng, ăn vào có vị chát chứ không phải vị ngọt, thanh của rau giải nhiệt.au xanh ngắt, bóng mượt kích thích cảm quan của người dùng. Nhưng rất có thể những mớ rau đó được bón nhiều đạm hoặc dùng hóa chất bảo vệ thực vật. Bạn nên chọn những mớ rau có thể hơi sâu một chút, lá không quá bóng mượt, thậm chí có cả lá vàng úa chút ít trong mớ sẽ an tâm hơn.Quan sát bằng mắt thường, mớ rau muống ngon có ngọn vươn thẳng, cương cao, không queo quắt. Một số người trồng tận dụng những ao hồ nhiễm bẩn, sình lầy có nhiều chất thải, rau muống phát triển rất tốt.Rau muống thường được trồng mùa hè, nhưng hiện nay vẫn có cả rau muống trái mùa về mùa đông. Tuy nhiên, ăn rau trái mùa như vậy đáng lo ngại. Vì người tiêu dùng có thể sử dụng các loại thuốc kích thích, tăng trưởng dẫn đến rau muống nhiễm độc khiến người ăn rất có thể bị ngộ độc nếu không được rửa sạch.Để an tâm có thể chọn rau hữu cơ, cách nhận biết loại rau này ở màu sắc. Lá của rau hữu cơ không xanh đậm mà có màu xanh hơi nhạt hoặc hơi vàng. Lá không mỏng và bóng mướt, thân không mập, không ướt át mà hơi khô. Mùi thơm khi bấm rau để ngửi có mùi tự nhiên, phiến lá ngắn và mọc tương xứng nhau.