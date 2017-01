Uống thuốc tránh thai 12 năm liên tục, thiếu nữ bị u gan

Một nữ sinh đã bị u gan do dùng thuốc tránh thai liên tục trong suốt 12 năm. Năm nay 26 tuổi nhưng Sarah Wilmot đã bắt đầu uống thuốc tránh thai từ cách đây hơn một thập kỷ và đến năm 16 tuổi thì còn được khuyên tăng liều lên 2 viên/ngày vì kỳ đèn đỏ quá “nặng nề”. Nhưng đến đầu năm 2016 thì cân nặng của Sarah bắt đầu tăng lên kèm theo những triệu chứng đau nặng ở vùng gan, lưng và hai vai. Sarah quả quyết những thay đổi này là do ăn uống. Kết quả chụp MRI gan cho thấy cơn đau là do khối u có kích thước 10cm ở gan. Mặc dù xác định đây không phải là ung thư nhưng xét nghiệm kỹ hơn cho thấy đây là khối tăng sản trung tâm – tức một khối u lành do dùng thuốc tránh thai trong thời gian dài. Bác sĩ cảnh báo khối u có thể vỡ và gây chảy máu trong nên buộc phải cắt bỏ, đồng nghĩa với việc phải cắt đi một phần gan và túi mật. Sau phẫu thuật, Sarah đã hồi phục sức khỏe hoàn toàn và chuẩn bị kết hôn. Cô muốn lên tiếng cảnh báo những người khác về những nguy hiểm tiềm ẩn khi dùng thuốc tránh thai trong thời gian quá dài. Trong suốt quá trình dùng thuốc tránh thai, cả cơn đau bụng mỗi khi đến tháng cũng như lượng kinh nguyệt đều được điều hòa, ngoài ra cô không hề gặp phải tác dụng phụ nào khác. U tăng sản nốt là bệnh u gan phổ biến thứ hai do liên kết bất thường giữa các mạch máu hoặc khả năng thải độc ở gan không tốt. Mặc dù là u lành nhưng vẫn có thể gây những biến chứng như đồng thời vỡ gan và chảy máu. Dùng thuốc tránh thai tuy không trực tiếp gây u gan nhưng lại làm tăng nguy cơ mắc u gan. Bệnh thường có dấu hiệu rõ ràng như đau ở vùng bụng trên bên phải.

Một nữ sinh đã bị u gan do dùng thuốc tránh thai liên tục trong suốt 12 năm. Năm nay 26 tuổi nhưng Sarah Wilmot đã bắt đầu uống thuốc tránh thai từ cách đây hơn một thập kỷ và đến năm 16 tuổi thì còn được khuyên tăng liều lên 2 viên/ngày vì kỳ đèn đỏ quá “nặng nề”. Nhưng đến đầu năm 2016 thì cân nặng của Sarah bắt đầu tăng lên kèm theo những triệu chứng đau nặng ở vùng gan, lưng và hai vai. Sarah quả quyết những thay đổi này là do ăn uống. Kết quả chụp MRI gan cho thấy cơn đau là do khối u có kích thước 10cm ở gan. Mặc dù xác định đây không phải là ung thư nhưng xét nghiệm kỹ hơn cho thấy đây là khối tăng sản trung tâm – tức một khối u lành do dùng thuốc tránh thai trong thời gian dài. Bác sĩ cảnh báo khối u có thể vỡ và gây chảy máu trong nên buộc phải cắt bỏ, đồng nghĩa với việc phải cắt đi một phần gan và túi mật. Sau phẫu thuật, Sarah đã hồi phục sức khỏe hoàn toàn và chuẩn bị kết hôn. Cô muốn lên tiếng cảnh báo những người khác về những nguy hiểm tiềm ẩn khi dùng thuốc tránh thai trong thời gian quá dài . Trong suốt quá trình dùng thuốc tránh thai, cả cơn đau bụng mỗi khi đến tháng cũng như lượng kinh nguyệt đều được điều hòa, ngoài ra cô không hề gặp phải tác dụng phụ nào khác. U tăng sản nốt là bệnh u gan phổ biến thứ hai do liên kết bất thường giữa các mạch máu hoặc khả năng thải độc ở gan không tốt. Mặc dù là u lành nhưng vẫn có thể gây những biến chứng như đồng thời vỡ gan và chảy máu. Dùng thuốc tránh thai tuy không trực tiếp gây u gan nhưng lại làm tăng nguy cơ mắc u gan. Bệnh thường có dấu hiệu rõ ràng như đau ở vùng bụng trên bên phải.