Uống thuốc gì để giải độc gan sau những ngày Tết?

Nhiều người thường mắc sai lầm là dùng thuốc giải độc gan để ngăn ngừa những tổn thương gan do bia rượu, thuốc lá gây ra. Dĩ nhiên, các loại thuốc này sẽ giúp bạn thanh lọc cơ thể nhưng thật ra đây chỉ là giải pháp tình thế mỗi khi bạn uống nhiều bia rượu. Tuy nhiên, bạn cũng cần biết rằng nếu uống quá nhiều, uống liên tục thì thực sự không có thuốc nào có thể giúp bạn điều trị hay giải độc gan cả. Thậm chí, các chuyên gia còn khuyến cáo không nên uống những loại thuốc có tác dụng bổ gan để giải độc rượu. Thông thường, khi bị bệnh người ta mới uống thuốc nhằm mục đích là trị bệnh. Thế nhưng, nhiều người lầm tưởng uống thuốc cũng có thể hỗ trợ phòng bệnh. Một số ca cấp cứu do tổn thương gan, viêm gan vì sử dụng các loại thuốc giải độc gan một cách tùy tiện và không theo chỉ định của bác sĩ. Vốn được ví như là quả tim thứ hai trong cơ thể người, lá gan đảm nhiệm rất nhiều chức năng quan trọng và nhiệm vụ thải độc là quan trọng hơn hết. Mặt khác, nếu để lá gan hoạt động quá tải sẽ gây ra những thương tổn cho gan của bạn. Vì vậy, hãy áp dụng những phương pháp đã được kiểm nghiệm và chứng minh bởi khoa học như: Nước ép cà chua: Uống nhiều rượu đến mức bị nôn tức là bạn đã bị ngộ độc rượu. Khi bị nôn do uống nhiều rượu, cơ thể rất mệt mỏi do mất đi một lượng lớn các nguyên tố kali, canxi, natri...Hãy uống một cốc nước ép cà chua vào lúc này vì chúng không những giúp bạn tỉnh táo hơn, mà còn bù đắp cho bạn lượng nguyên tố bị mất. Bột sắn dây: Uống một ly bột sắn dây pha với nước kèm vài giọt nước cốt chanh có tác dụng làm mát gan và giải rượu rất tốt. Đậu đen: Khi ngộ độc rượu bạn có thể uống nước sắc đậu đen. Ninh đậu đen cho nhừ rồi uống liên tục từng chén một sẽ có tác dụng giải ngộ độc rượu. Nếu bạn đã uống rượu bia trong thời gian quá dài, cơ thể tích tụ nhiều độc tố, có thể giải độc bằng cách lấy một lạng đậu đen cho vào quả dừa non còn nguyên nước, hấp cách thủy nhiều giờ để đậu đen mềm hẳn. Ăn cả cái và nước này mỗi tháng một lần có tác dụng giải độc rượu rất tốt. Nước rau diếp cá: Rau diếp cá có tính hàn nên rất tốt cho gan. Khi say rượu dùng một nắm rau diếp cá xay nhỏ hoặc vò nát lọc lấy một ly nước cho thêm chút muối và uống cũng có tác dụng giải rượu, mát gan. Nước mật ong: Để giải rượu bạn có thể pha 1-2 thìa mật ong với 1 ly nước lọc, chất kết dính trong mật ong sẽ bảo vệ niêm mạc dạ dày, làm chậm quá trình chất cồn ngấm vào bên trong máu. Nhờ đó có tác dụng giải bia rượu rất công hiệu. Uống nhiều nước lọc: Cách đơn giản nhất để giải bia, rượu là uống nhiều nước vì nước sẽ giúp pha loãng nồng độ cồn trong máu. Tuy nhiên, cần chú ý là không lựa chọn các loại nước giải khát hay nước tăng lực thông thường. Đặc biệt là các loại nước có gas, bởi loại nước này có thể cho ra lượng khí carbon dioxide trong dạ dày và ruột non, đẩy nhanh tốc độ hấp thụ rượu làm tăng nguy cơ ngộ độc. Gừng tươi giải độc gan: Thái một củ gừng tươi khoảng 60 gram thành từng lát mỏng sau đó đem sắc nước uống. Vị gừng nóng có tác dụng chống say rượu, vì gừng làm cho các mạch máu lưu thông tốt hơn, từ đó hóa giải nhanh chất cồn trong cơ thể. Nước chè xanh: Trong nước chè xanh có chứa nhiều axit tanic có tác dụng giải độc rất tốt. Khi say xỉn bố chỉ cần uống một cốc chè pha đặc sẽ giúp bạn giải rượu hiệu quả. Cháo loãng: Khi say nếu được ăn một bát cháo loãng cũng có tác dụng làm loãng lượng cồn bên trong ngăn không cho hấp thu vào máu nhờ đó cũng có tác dụng giải rượu. Ngoài ra, để thanh lọc cơ thể bạn có thể sử dụng nước chanh hàng ngày. Vào mỗi sáng sau khi vệ sinh cá nhân có thể uống một cốc nước ấm khoảng 500ml pha với nước của nửa quả chanh, có thể thêm một chút mật ong cho dễ uống. Nếu duy trì thói quen này hằng ngày sẽ có tác dụng tốt cho sức khỏe. (Nguồn ảnh: Songkhoe,vn. Healthplus)

