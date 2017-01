Uống bia sẽ ngăn chặn được 7 bệnh này ngay lập tức

Trái tim khỏe mạnh

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống một nửa lít bia mỗi ngày sẽ cải thiện được sức khỏe tim mạch. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng sự lưu thông máu lên tim được cải thiện trong vòng vài giờ đồng hồ sau khi uống 378ml bia và kết quả sẽ tốt hơn so với những người uống một loại nước tương tự không chứa cồn!

Động mạch của những người uống bia trở nên linh hoạt hơn và sự lưu thông máu được tăng cường trong vài giờ đồng hồ sau khi uống! Nghiên cứ được thực hiện tại Hy Lạp đã cung cấp những bằng chứng quý giá cho rằng uống một lượng bia vừa phải có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tim và giảm bớt 30% nguy cơ bị đau tim và đột quỵ.

Ảnh minh họa.

Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên mà thực sự quan sát những thay đổi về hệ thống tim mạch sau khi uống đồ uống có cồn .

Bia có thể làm giảm nguy cơ bệnh tiểu đường

Trong các nghiên cứu so sánh mối quan hệ giữa việc tiêu thụ bia vừa phải và giảm nguy cơ bệnh tiểu đường loại 2 đã được tìm thấy. Các nhà nghiên cứu Mỹ phát hiện ra rằng, những người uống bia 4 ngày 1 cốc, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cũng thấp hơn.

Tốt cho thận

Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Phần Lan, những người duy trì uống bia đều đặn có thể giảm tới 40% khả năng mắc bệnh sỏi thận.

Nghiên cứu này cho hay, uống bia hằng ngày có thể giúp cho thận hoạt động tốt hơn, hơn nữa những thành phần có trong bia sẽ làm giảm sự giải phóng canxi từ xương, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sỏi thận.

Ngừa ung thư

Các nhà nghiên cứu tìm thấy chất xanthohumol trong nguyên liệu men bia có khả năng ức chế những enzyme, hạn chế quá trình gây ung thư. Vì thế uống bia có thể giúp bạn giảm thiểu nguy cơ bị ung thư, đặc biệt là ung thư ruột và ung thư tuyền tiền liệt ở nam giới.

Giúp chắc xương

Uống bia với một lượng nhỏ còn giúp cho chị em phụ nữ nói chung và cánh nam giới nói riêng đặc biệt phòng tránh được nguy cơ bị loãng xương hay gãy xương. Điều này đã được các nhà khoa học Anh chứng minh bằng minh chứng khoa học.

Lý giải cho điều này vì bia có thể cung cấp silicon (20%) cho cơ thể, giúp xương chắc hơn.

Bia bảo vệ chúng ta khỏi bệnh mất trí nhớ

Tất nhiên, mới nghe có vẻ lạ: Bất cứ ai đã từng uống say cũng sẽ lắc đầu hoài nghi. Nhưng xanthohumol nêu trên thực sự có thể giúp ngăn chặn quá trình ôxy hoá. Đây là một trong những yếu tố thúc đẩy bệnh mất trí nhớ ở tuổi già. Do đó, bia (tất nhiên là uống điều độ) thực sự có thể hỗ trợ cho não được duy trì trí nhớ so với tuổi của mình.

Những người uống bia thường quan hệ tình dục nhiều hơn

Chẳng có vấn đề gì dù bạn là người lưỡng tính, gay, dị tính, nam hay nữ – những người uống bia đều quan hệ tình dục sớm hơn so với những người không uống! Thống kê cho thấy trong số những người thích uống bia thì có đến 60% chắc chắn sẽ quan hệ sớm với một người nào đó mà họ hẹn hò.

Điều này đúng với cả với những người đồng tính và thẳng tính, theo Christian Rudder – một người tốt nghiệp từ Trường Harvard và là người đã thành lập ra website OKCupid, theo báo cáo gần đây từ Daily Mail. Sau khi phân tích lý lịch và sự ảnh hưởng qua lại của hàng trăm triệu người sử dụng, Rudder thấy rằng uống bia chính là dấu hiệu hữu ích nhất cho thấy chắc chắn họ có quan hệ tình dục bình thường.