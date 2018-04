Uống an cung ngừa đột quỵ, một bệnh nhân xuất huyết toàn thân

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết bệnh nhân N.V.H. (65 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Phúc) được tuyến dưới chuyển đến BV ngày 31.3 vì nghi ngờ sốt xuất huyết, do có hiện tượng xuất huyết dưới da.

Theo bác sĩ Cấp, trước đây BV đã từng tiếp nhận những trường hợp uống an cung ngưu hoàn dẫn đến tình trạng giảm đông máu, nhưng chưa từng có trường hợp nào gây chảy máu nghiêm trọng như ca bệnh này. Theo người nhà bệnh nhân, ông H. vốn bị bệnh tiểu đường, cao huyết áp nên lúc nào cũng sợ có ngày bất ngờ bị tai biến. Ám ảnh vì điều này nên khi nghe nói dùnghoàn dự phòng đột quỵ (tai biến mạch máu não), ông đã uống một liều. Sau uống 3 ngày, ông H. bị xuất huyết dưới da, rồi xuất huyết cơ, chảy máu dạ dày…Kết quả xét nghiệm tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cho thấy khả năng đông máu giảm, tình trạng xuất huyết dưới da ngày càng nặng, có chảy máu dạ dày, chảy máu trong cơ kèm theo biểu hiện suy gan.Theo bác sĩ Cấp, trước đây BV đã từng tiếp nhận những trường hợp uốngdẫn đến tình trạng giảm đông máu, nhưng chưa từng có trường hợp nào gây chảy máu nghiêm trọng như ca bệnh này.

"Thực tế có rất nhiều bệnh nhân cao huyết áp dự trữ an cung nhưng việc uống thuốc để dự phòng đột quỵ là hoang đường. Đây là thuốc, phải có chỉ định dùng và trong trường hợp bị tai biến chứ không phải uống nó sẽ có tác dụng phòng tai biến. Về lý thuyết, trường hợp bệnh nhân bị tai biến nhồi máu não có thể cải thiện lâm sàng do thuốc làm giảm yếu tố đông máu. Tuy nhiên, ngược lại, nếu bị tai biến xuất huyết não, uống an cung ngưu hoàn càng nguy hiểm vì gia tăng chảy máu. Ngay cả trường hợp tai biến nhồi máu não, có đông tắc mạch việc tùy tiện dùng thuốc có thể gây nguy cơ chảy máu bên trong, khiến tình trạng bệnh thêm trầm trọng"- bác sĩ Cấp cảnh báo.



Trước đó các bác sĩ BV Bạch Mai đã từng cấp cứu và điều trị khá nhiều trường hợp ngộ độc, chảy máu não do tuỳ tiện uống an cung ngưu hoàn phòng và điều trị đột quỵ. Các bác sĩ khuyến cáo không nên uống thuốc an cung để dự phòng tránh đột quỵ, thay vào đó hãy giữ cuộc sống lành mạnh, kiểm soát huyết áp để chống nguy cơ tắc mạch.