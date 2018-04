Ung thư cậu nhỏ có bắt buộc phải cắt “của quý”?

Hay như trường hợp anh Q.V.H (40 tuổi, ở Sơn La) bị ung thư cậu nhỏ nhưng do ngại đi khám, anh tự đi tìm đến các thầy lang để lấy thuốc nam không rõ nguồn gốc về đắp. Không ngờ, sau khi đắp tình trạng bệnh không thuyên giảm mà vết loét ngày càng ăn sâu vào "của quý" khiến anh đau đớn, bứt rứt.

Theo các bác sĩ bệnh viện Da liễu Trung ương, bệnh ung thư dương vật chiếm tỉ lệ 2,1/100.000 người. Nguyên nhân gây bệnh không rõ ràng nhưng có trên 90% bệnh nhân ung thư cậu nhỏ có liên quan đến tiền sử hẹp bao quy đầu.

TS Nguyễn Sỹ Hóa, Phó Giám đốc BV Da liễu Trung ương chia sẻ trên An ninh thủ đô: Có nhiều nguyên nhân gây ung thư “cậu nhỏ” , trong đó phần lớn là do chít hẹp bao quy đầu, còn lại là do bệnh sùi mào gà đường sinh dục, bệnh lây qua đường tình dục.

Các bác sĩ chủ yếu điều trị ung thư cậu nhỏ bằng phẫu thuật triệt căn, cắt hết u và vét hạch khu vực. Việc chỉ định và lựa chọn phương pháp phẫu thuật sẽ được các bác sĩ thực hiện hợp lý ngay từ đầu, bảo đảm không sót ung thư tại diện cắt dương vật và tại hạch khu vực.