Tuyệt chiêu trị đồi mồi “một đi không trở lại” bằng rau càng cua

Ăn nhiều rau càng cua không chỉ giúp cho làn da bạn mịn màng mà còn đẩy lùi được mụn đáng ghét, tính mát trong càng cua sẽ giúp cho cơ thể mát mẻ và phòng ngừa lão hóa da một cách hoàn hảo. Bên cạnh đó, khi kết hợp với những nguyên liệu khác sẽ tạo nên một loại mặt nạ thần kỳ đánh bay những đốm đồi mồi đáng ghét. Ảnh: baogiaothong.vn. Đồi mồi là các nốt màu nâu đến đen, có kích thước to nhỏ không đồng đều, xuất hiện rải rác trên da, chủ yếu là vùng cổ, mu bàn tay, cánh tay, hai bên mặt và ở vùng trán người bị hói đầu. Da đồi mồi thường gặp ở tuổi 50 – 60, nhưng đôi khi xuất hiện ngay ở tuổi trung niên. Ảnh: tritannhanghieuqua.vn. Cách trị đồi mồi bằng rau càng cua. Cách 1: Chuẩn bị chuối chát, rau càng cua. Giã nát các nguyên liệu, sau đó trộn chung đắp lên chỗ bị đồi mồi 2 lần/ngày, liên tục trong 15-20 ngày. Để mang lại hiệu quả cao hơn, nên uống thêm rau dấp cá theo công thức 100 gr rau dấp cá giã nát + 100ml nước chín để nguội + 1 muỗng canh mật ong vào buổi sáng sau khi ăn trong thời gian đắp thuốc. Ảnh: mevacon.com.vn. Cách 2: Chuẩn bị rau càng cua, bèo Nhật, mật ong. Giã nát các nguyên liệu, sau đó trộn chung đắp 1 tháng để điều trị đồi mồi. Ảnh: cacanh.vn. Cách 3: Chuẩn bị rau càng cua, khoai tây, mật ong, nước. Khoai tây luộc, lột vỏ, nghiền nát. Rau càng cua rửa sạch, giã nát. Sau đó, trộn chung, thoa liên tục ngày 2 lần trong 1 tháng. Ảnh: adiva.com.vn. Bên cạnh đó, rau càng cua còn có tác dụng giảm cân: Trong 100 gram rau có 4.166 UI carotenoid, 277 mg kali (K), 224mg canxi (Ca), 62mg magiê (Mg), 34 mg phốt pho (P), 5,2 mg vitamin C, 3,2 mg sắt (Fe), tuy nhiên chỉ cung cấp có… 24 calori. Do vậy rau càng cua rất tốt cho những người đang thực hiện chế độ ăn giảm cân. Ảnh: nutrivitavietnam.com. Thanh nhiệt và giải độc cơ thể: Carotenoid là nhóm chất có tác dụng chống lại các tác nhân oxy hóa từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể. Cùng với vitamin C, carotenoid tăng cường khả năng miễn dịch, giúp thanh nhiệt và giải độc cơ thể cực tốt. Ảnh: bvpharma.com.vn.

Ăn nhiều rau càng cua không chỉ giúp cho làn da bạn mịn màng mà còn đẩy lùi được mụn đáng ghét, tính mát trong càng cua sẽ giúp cho cơ thể mát mẻ và phòng ngừa lão hóa da một cách hoàn hảo. Bên cạnh đó, khi kết hợp với những nguyên liệu khác sẽ tạo nên một loại mặt nạ thần kỳ đánh bay những đốm đồi mồi đáng ghét. Ảnh: baogiaothong.vn. Đồi mồi là các nốt màu nâu đến đen, có kích thước to nhỏ không đồng đều, xuất hiện rải rác trên da, chủ yếu là vùng cổ, mu bàn tay, cánh tay, hai bên mặt và ở vùng trán người bị hói đầu. Da đồi mồi thường gặp ở tuổi 50 – 60, nhưng đôi khi xuất hiện ngay ở tuổi trung niên. Ảnh: tritannhanghieuqua.vn. Cách trị đồi mồi bằng rau càng cua. Cách 1: Chuẩn bị chuối chát, rau càng cua. Giã nát các nguyên liệu, sau đó trộn chung đắp lên chỗ bị đồi mồi 2 lần/ngày, liên tục trong 15-20 ngày. Để mang lại hiệu quả cao hơn, nên uống thêm rau dấp cá theo công thức 100 gr rau dấp cá giã nát + 100ml nước chín để nguội + 1 muỗng canh mật ong vào buổi sáng sau khi ăn trong thời gian đắp thuốc. Ảnh: mevacon.com.vn. Cách 2: Chuẩn bị rau càng cua, bèo Nhật, mật ong. Giã nát các nguyên liệu, sau đó trộn chung đắp 1 tháng để điều trị đồi mồi. Ảnh: cacanh.vn. Cách 3: Chuẩn bị rau càng cua, khoai tây, mật ong, nước. Khoai tây luộc, lột vỏ, nghiền nát. Rau càng cua rửa sạch, giã nát. Sau đó, trộn chung, thoa liên tục ngày 2 lần trong 1 tháng. Ảnh: adiva.com.vn. Bên cạnh đó, rau càng cua còn có tác dụng giảm cân: Trong 100 gram rau có 4.166 UI carotenoid, 277 mg kali (K), 224mg canxi (Ca), 62mg magiê (Mg), 34 mg phốt pho (P), 5,2 mg vitamin C, 3,2 mg sắt (Fe), tuy nhiên chỉ cung cấp có… 24 calori. Do vậy rau càng cua rất tốt cho những người đang thực hiện chế độ ăn giảm cân. Ảnh: nutrivitavietnam.com. Thanh nhiệt và giải độc cơ thể: Carotenoid là nhóm chất có tác dụng chống lại các tác nhân oxy hóa từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể. Cùng với vitamin C, carotenoid tăng cường khả năng miễn dịch, giúp thanh nhiệt và giải độc cơ thể cực tốt. Ảnh: bvpharma.com.vn.