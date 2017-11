Tuyệt chiêu trị chồng mê nhậu hơn vợ được hội chị em chia sẻ rần rần

Chồng yêu, ngày xưa yêu em anh luôn nói sẽ đem lại cho em hạnh phúc suốt đời. Anh thích nụ cười của em, vì thế anh không khi nào làm em phải cau có. Anh còn lên án mấy người bạn không có trách nhiệm với gia đình để vợ tối ngày khóc lóc. Phụ nữ là để yêu thương chứ không phải lấy về để làm cô ấy khóc. Anh nói thật dịu dàng và chiều em đúng như đã hứa. Em tự hào biết bao nhiêu vì có anh.



Yêu vợ xong rồi chuyển qua yêu bia rượu

Em hạnh phúc đến phát khóc khi anh cầu hôn. Ôi chao, cuối cùng chúng mình đã thành chồng vợ. Em tin anh, em sẽ hạnh phúc trọn đời bên anh.

Cám ơn anh đã cho em sống cuộc sống thần tiên. Mới ôm hôn nhau tạm biệt để đến cơ quan mà trên đường đi em đã nhớ anh rồi. Chúng mình đúng là một cặp Kim đồng - Ngọc nữ, có một sợi dây liên kết vô hình. Vừa đến cơ quan là anh đã nhắn tin cho em: Nhớ em quá. Anh có biết là em sung sướng thế nào không? Trước yêu nhau còn phải ý tứ giấu giếm, giờ em mở tin nhắn khoe với mấy bạn đồng nghiệp. Chúng nó nhìn em trêu: Làm mau rồi về với ông ấy, khiếp cho cặp chim câu này quá!

Tình yêu cho em sức mạnh và sự hưng phấn để làm việc tốt hơn. Hết giờ làm em chỉ muốn ba chân bốn cẳng về với anh. Chúng mình mới xa nhau một ngày mà như cả thế kỷ. Em bỏ hết các cuộc rủ rê của bạn bè vì em thấy anh giờ đây là quan trọng nhất. Anh cũng vô cùng dịu ngọt, hai vợ chồng cùng nấu ăn, cùng dọn dẹp. Những lúc không còn việc gì làm thì anh vòng tay ôm em để xem em nấu nướng. Sự va chạm thân thể và những nụ hôn cứ quấn lấy em khi chúng mình bên nhau.

Phụ nữ cần biết cách đối phó với ông chồng mê nhậu - Ảnh minh họa: Internet Thế rồi mọi việc thưa dần khi anh báo về có liên hoan ở cơ quan, hôm thì anh đi đám cưới con đồng nghiệp. Anh nói vì cơ quan cho xe đi vào giờ hành chính nên không thể rủ em đi cùng. Em không còn nhớ từ khi nào anh bắt đầu về nhà muộn với đầy đủ lý do. Nào là đầy tháng con bạn, nào ăn giỗ nhà anh cùng phòng, anh bảo em ăn cơm trước, đừng chờ. Anh có biết là em hụt hẫng và buồn lắm không? Biết làm thế nào khi anh đưa ra những lý do chính đáng như thế. Lần nào về anh cũng say ngất ngây, mệt lử cả những ngày hôm sau. Anh không còn nhớ em nữa và cũng không còn thời gian cho em.



Bây giờ mỗi buổi chiều anh còn ghé quán bia cùng bạn nhậu. Trông anh vẫn như xưa nhưng tính tình anh thì em không thể nhận ra nữa. Tuy anh vẫn yêu thương em nhưng đó chỉ còn là sự yêu thương của trách nhiệm. Anh đã có niềm vui mới, nhậu cùng bạn hơn về bên vợ.

Tương tế tựu kế

Thế rồi em chợt nghĩ ra một chiêu để trị cái thói ham nhậu của chồng. Sáng hai vợ chồng cùng đi làm, biết thế nào chiều chồng cũng la cà quán xá và dối gạt vợ trăm ngàn lí do để được nhậu. Đã thế, em cũng gọi vài cô bạn chưa chồng ở công ty suốt một tuần liền sau giờ làm kéo đến nhà để nhậu vui. Các cô đang tuổi tự do nên đều đồng ý hết. Một người đàn bà có chồng mê nhậu và hai cô gái độc thân, chiều nào cũng thế, cứ tan làm là phi ra chợ mua đồ về nấu nướng, cắt cử đứa nấu ăn, đứa mua bia, đứa bày chén bát. Vừa ăn nhậu vừa hát karaoke ầm ĩ (tất nhiên hát trong phòng cách âm), tới chừng chín giờ tối là ai cũng ngà ngà say. Lúc này vợ bắt đầu buồn ngủ, gục xuống bàn ngủ lơ mơ, ngổn ngang xung quanh là chén bát, đồ ăn thức uống bừa bộn khắp nhà.

Chồng về, thấy cô vợ ngoan hiền hàng ngày đã biến thành bợm nhậu từ khi nào thì hãi quá, vừa run run đi dọn đồ vừa đặt ra trăm ngàn câu hỏi tại sao vợ lại đột ngột hư như vậy.

Suốt một tuần, chồng không dám nhậu khuya, cứ tám giờ tối là mò về xem nhà cửa tan hoang tới đâu rồi. Có hôm, chồng không dám nhậu, bỏ về sớm rình xem ở nhà vợ đang làm gì. Chồng té ngửa khi thấy bạn bè kéo tới xôm tụ, căn nhà hạnh phúc biến thành quán nhậu tại gia.

Tới ngày thứ tám, vừa dắt xe vào nhà sau giờ làm việc, vợ đặt trịnh trọng lá đơn lên bàn, trước mặt chồng tuyên bố ly hôn. Lý do, đã chán làm nội trợ thích đi nhậu với các bạn ở công ty hơn.

Chồng hết hồn vặn hỏi em đủ kiểu tại sao vợ lại đòi chia tay? Anh có làm gì sai? Có phải... anh đi nhậu không rủ em không?

- Anh nhậu cũng được, em không cấm. Nhưng em có thể nấu ăn cho bạn bè anh mà. Nếu muốn cứ gọi hết tới đây, anh gọi bạn anh, em gọi bạn em, nhậu đông mới vui.

- Thôi, đừng nói nữa. Anh hiểu rồi. Anh sẽ bớt lại vì anh biết tửu lượng của em rồi. Từ nay, chúng ta sẽ cùng nhậu trong nhà mình, vợ nhé!