Tự làm hạt nêm từ tôm đồng: ngon bổ rẻ lại đơn giản vô cùng

Nguyên liệu làm hạt nêm từ tôm đồng gồm:

- Tôm đồng: 300 gr

- Muối tinh: 2 thìa cà phê

- Tỏi: 2 nhánh Cách làm hạt nêm từ tôm như sau:

Bước 1: Tôm đồng các bạn mua về rửa sạch không cần phải cắt râu, chỉ cần nhặt sạch sạn, sau đó cho ra rổ để ráo nước. Mình chọn cách rang tôm bằng chảo nên mình chọn tôm đồng nhỏ để rang cho nhanh giòn. Bước 2: Mình mua tôm tươi nên phải trần qua nước sôi cho tôm chết hẳn. Sau đó ướp cùng khoảng 2 thìa cà phê muối. Bước 3: Tỏi thái lát. Bước 4: Chọn một chảo rộng, cho tôm vào rang. Trong quá trình rang có thể muối sẽ bị cháy, các bạn nên đổ tôm ra rửa chảo lại cho sạch rồi rang tiếp (hoặc các bạn có thể dùng lò nướng để nướng tôm cho giòn) Bước 5: Cho tỏi vào rang cùng, đến khi tôm giòn tan thì các bạn tắt bếp, đổ tôm ra một giá thưa lắc cho rơi hết vụn cháy, nhặt bỏ hết tỏi. Bước 6: Sau đó cho vào máy xay sinh tố say nhỏ. Bước 7: Các bạn dùng rây để lọc những phần to, sau đó lấy phần còn to cho vào máy xay tiếp cho nhỏ rồi trộn đều lại với nhau là xong. Sau đó các bạn cho vào lọ thủy tinh dùng dần. Thành phẩm: Như vậy là ta đã hoàn thành xong cách làm hạt nêm từ tôm.

