Từ bỏ 4 thói quen sau để “cuộc yêu” luôn hưng phấn

Từ bỏ ngay thói quen "yêu" quá nhiều: Bạn có biết 60% là con số các trường hợp hiếm muộn ở nam giới là do “yêu” quá nhiều. Mỗi ngày quan hệ 1-2 lần liên tục trong 2 tháng sẽ làm giảm lượng tinh trùng, ảnh hưởng đến thụ tinh. Có thể ban đầu là do muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông, hoặc trường hợp “trâu già gặm cỏ non”. Lâu dần trở thành áp lực, gây tâm lý chán chường, nặng hơn có thể “ chuyện ấy” trở thành cơn ác mộng. Thay đổi cách nhìn về "chuyện yêu" với chàng và từ bỏ thói quen nhìn chàng như người đàn ông luôn giỏi "chuyện ấy": “Chỉ cần một lần chàng không thể “chào cờ” khi yêu, sẽ dẫn đến một vòng tuần hoàn tiêu cực: các ông nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra lại, khiến họ rất mất tự tin, và đúng là chuyện đó sẽ xảy ra vì họ bị ám ảnh bởi suy nghĩ này”. Hãy động viên chàng và nhớ là đừng bao giờ chê bai vì chàng không giỏi "chuyện ấy" nhé. Theo tiến sĩ Ian Kerner, tác giả cuốn “She comes first”, lúc này bạn nên kéo dài khúc dạo đầu với những nụ hôn, vuốt ve cho đến khi chàng vượt qua được sự khó chịu trong cảm xúc. Một món ăn khó tiêu, một ngày mệt mỏi, một chuyện gì đó khiến anh ấy khó chịu cũng có thể dẫn đến việc chàng không muốn xông pha trên giường. Bạn nên thường xuyên trò chuyện với chồng để biết những mong muốn của chàng trong chuyện chăn gối và cùng nhau thực hiện nếu có thể. Khi mong muốn thầm kín được chia sẻ, tình cảm của vợ chồng sẽ gần gũi hơn và "chuyện ấy" sẽ tuyệt vời hơn. Phân tích nguyên nhân của các ông chồng nhạt nhẽo chuyện “yêu”, các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân ban đầu có thể do thói quen nuông chiều của chị em phụ nữ khiến cánh đàn ông hình thành thói quen ỷ lại. Từ lười làm việc nhà, lười vận động, lười sáng tạo rồi dần dần là lười chuyện gối chăn.

