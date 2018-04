Trước nhức khớp của Đông Nam dược Đại An, hàng loạt thuốc xương khớp bị thu hồi

Đình chỉ thuốc Nhức khớp tê bại hoàn của Đông Nam dược Đại An

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị sở Y tế các tỉnh, thành phố trên cả nước thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn không được buôn bán, sử dụng thuốc mang tên Nhức khớp tê bại hoàn, trên nhãn ghi: "NHỨC KHỚP TÊ BẠI HOÀN - CƠ SỞ ĐÔNG NAM DƯỢC ĐẠI AN - 40 TRẦN PHÚ - BA ĐÌNH - HÀ NỘI".

Theo đó, mẫu thuốc mang tên Nhức khớp tê bại hoàn của Đông Nam dược Đại An đã được Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc-Mỹ phẩm-Thực phẩm Bến Tre lấy tại Cơ sở Y học cổ truyền Vạn An Đường (thị trấn Ba Tri, tỉnh Bến Tre), sau đó gửi Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM kiểm nghiệm với kết quả dược liệu này có chứa thành phần Paracetamol.

Ngày 11/4/2018, cục Quản lý Dược đã ban hành Công văn số 6406/QLD-CL gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước thông báo khẩn, quyết định đình chỉ lưu hành thuốc mang tên Nhức khớp tê bại hoàn do cơ sở Đông Nam dược Đại An (40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) sản xuất.

Thu hồi Phong tế thấp Hoàng Xuân

Trước vụ đình chỉ khẩn thuốc Nhức khớp tê bại hoàn không lâu, một loạt các thực phẩm chức năng, thuốc trị xương khớp, phong tê thấp bị Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) thu hồi vì làm giả, kém chất lượng.

Ngày 6/4/2018, Cục Quản lý dược có văn bản đình chỉ lưu hành và thu hồi một số sản phẩm mỹ phẩm, trong đó có phong tế thấp Hoàng Xuân.

Sản phẩm phong tê thấp dùng ngâm chân. Ảnh minh hoạ.

Ông Nguyễn Tất Đạt, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết, đơn vị này đã có công văn đình chỉ lưu hành trên toàn quốc 4 sản phẩm mỹ phẩm.

Đó là phong tê thấp Hoàng Xuân do Công ty cổ phần Đông Nam dược Bách Xuân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; Bột ngâm chân phong thấp do Công ty cổ phần thương mại dược VTYT Khải Hà chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; Nước tắm Herbal do Công ty TNHH dược Minh Châu chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản phẩm Abby do Công ty cổ phần EU Pharma Việt Nam chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Các sản phẩm trên do Công ty cổ phần thương mại dược VTYT Khải Hà (số 2A, phố Lý Bôn, tổ 2, phường Tiền Phong, Thái Bình) sản xuất.

Cục Quản lý dược cho hay, lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi là các sản phẩm mỹ phẩm lưu thông không đáp ứng quy định về ghi nhãn mỹ phẩm.

Đơn vị này yêu cầu các công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 4 sản phẩm trên; tiến hành thu hồi toàn bộ các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định và gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý dược trước ngày 10/5/2018.