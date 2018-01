Trung Quốc: Phát sốt vì đại gia đình bụng mỡ bỗng hóa toàn “6 múi”

Jesse là một nhiếp ảnh gia người Trung Quốc năm nay 32 tuổi. Anh đang sống cùng bố mẹ và vợ. Ngoài người vợ đang mang bầu của Jesse, các thành viên khác trong gia đình anh đều sở hữu vòng 2 bèo nhèo, người do tuổi tác, người do nghiện rượu nặng, riêng Jesse do thường xuyên uống bia và lười vận động.

Để khuyến khích các thành viên trong gia đình thay đổi lối sống và hình thể, Jesse đã thử làm một cuộc thử nghiệm. Cứ 10 ngày một lần, anh chụp lại ảnh của mọi người trong đại gia đình bụng mỡ, với cùng một tư thế, để theo dõi sự tiến triển.

Trong quá trình thử nghiệm ấy, bố mẹ Jesse và anh bắt đầu làm quen với việc tập luyện. Ban đầu họ chỉ dám đi bộ nhanh vì tự thấy mình không đủ sức, dần dần chuyển qua chạy bộ và cuối cùng là “nghiện” phòng gym lúc nào không hay!

Và kết quả đã vượt ngoài mong đợi của Jesse!

6 tháng sau, bố anh từ một người nghiện rượu nặng, luôn tự ti về làn da nhăn nheo, chảy xệ cùng chiếc bụng to hơn cả bụng bầu của con dâu đã giảm được kha khá cân nặng, sở hữu cơ bụng 6 múi và trông trẻ ra đến cả chục tuổi!

Mẹ Jesse không lấy lại được vóc dáng eo ót như hồi con gái nhưng ở góc chụp nghiêng, bà cũng không để lộ vòng 2 phì nhiêu như cách đây nửa năm nữa!

Người vợ (nay đã sinh em bé) của Jesse cũng khiến người ta bất ngờ khi chụp ảnh với cơ thể thon gọn, bụng phẳng lì như chưa hề kinh qua bầu bì.

Còn Jesse, ngoài chiếc bụng bia nay đã hóa 6 múi, gương mặt của anh trông cũng nhẹ nhàng, góc cạnh hơn. Anh có thể tự tin mặc những bộ đồ tập bó sát hoặc cởi trần chạy bộ cùng bố mà không hề thấy phiền hà như xưa nữa.

Nhưng đáng quý hơn cả những thay đổi tích cực trên, đại gia đình của nhiếp ảnh gia 32 tuổi đã trở nên gắn kết chưa từng thấy sau 6 tháng nỗ lực.

Vậy là từ một sự thử nghiệm tưởng như chỉ để cho vui, giờ đây, cả gia đình Jesse đã sống theo một lối sống mới, tích cực hơn, khỏe mạnh hơn, và cũng đầy sự yêu thương, gắn kết.