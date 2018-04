Trong tương lai, những thực phẩm này sẽ thay thế tôm, cá, thịt

Trong tương lai, khi dân số thế giới ở tình trạng quá tải, nguồn cung cấp lương thực ngày càng cạn kiệt, rất có thể con người chúng ta sẽ phải dần chuyển sang ăn những thực phẩm thiết yếu được sản xuất từ phòng thí nghiệm. Memphis Meats, được đầu tư bởi cả tỷ phú Bill Gates và Richard Branson, đang phát triển một quy trình sản xuất thịt trong phòng thí nghiệm mà không cần phải nuôi gia súc, gia cầm để giết mổ. Sản phẩm thịt nhân tạo sẽ có chi phí sản xuất thấp hơn so với chăn nuôi truyền thống. Nó còn có hương vị ngon hơn, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và mang lại lợi ích cho môi trường. Hiện nay, Memphis Meats có thể sản xuất được thịt vịt, thịt gà, thịt bò trong phòng thí nghiệm và trong tương lai sẽ là tất cả loại thịt khác bằng phương pháp tương tự. Họ "nuôi" tế bào sống trong các bồn chứa, cung cấp cho chúng khí oxy, đường và các chất dinh dưỡng cần thiết. Quy trình này chỉ sử dụng 1% diện tích đất và 10% lượng nước so với hình thức chăn nuôi thông thường. Không chỉ có thịt, mà cả các loại hải sản hoàn toàn có thể được sản xuất trong phòng thí nghiệm. Năm 2002, một nhóm các nhà khoa học ở đại học Touro đã tạo ra một miếng cá filet nhà bằng cách nuôi cấy mô cơ của cá vàng. Bên cạnh đó, một công ty sản xuất thực phẩm tên là New Wave Foods cũng đã thành công trong việc tạo ra tôm giả bằng tảo với hương vị như thật. Thực tế là sản phẩm tôm trong phòng thí nghiệm này của New Wave có lượng protein cao và chất béo thấp hơn tôm thật ngoài tự nhiên. Một công ty công nghệ ở Anh từng công bố về sản phẩm vỏ túi nước có thể ăn được. Theo đó, thay vì mang theo các chai nhựa để đựng nước, chúng ta sẽ dùng dạng túi đựng nước trong suốt được làm bằng tảo. Khi cần sử dụng mọi người có thể cho nguyên cả “viên nước” này vào miệng và nhai.

Trong tương lai, khi dân số thế giới ở tình trạng quá tải, nguồn cung cấp lương thực ngày càng cạn kiệt, rất có thể con người chúng ta sẽ phải dần chuyển sang ăn những thực phẩm thiết yếu được sản xuất từ phòng thí nghiệm. Memphis Meats, được đầu tư bởi cả tỷ phú Bill Gates và Richard Branson, đang phát triển một quy trình sản xuất thịt trong phòng thí nghiệm mà không cần phải nuôi gia súc, gia cầm để giết mổ. Sản phẩm thịt nhân tạo sẽ có chi phí sản xuất thấp hơn so với chăn nuôi truyền thống. Nó còn có hương vị ngon hơn, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và mang lại lợi ích cho môi trường. Hiện nay, Memphis Meats có thể sản xuất được thịt vịt, thịt gà, thịt bò trong phòng thí nghiệm và trong tương lai sẽ là tất cả loại thịt khác bằng phương pháp tương tự. Họ "nuôi" tế bào sống trong các bồn chứa, cung cấp cho chúng khí oxy, đường và các chất dinh dưỡng cần thiết. Quy trình này chỉ sử dụng 1% diện tích đất và 10% lượng nước so với hình thức chăn nuôi thông thường. Không chỉ có thịt, mà cả các loại hải sản hoàn toàn có thể được sản xuất trong phòng thí nghiệm. Năm 2002, một nhóm các nhà khoa học ở đại học Touro đã tạo ra một miếng cá filet nhà bằng cách nuôi cấy mô cơ của cá vàng. Bên cạnh đó, một công ty sản xuất thực phẩm tên là New Wave Foods cũng đã thành công trong việc tạo ra tôm giả bằng tảo với hương vị như thật. Thực tế là sản phẩm tôm trong phòng thí nghiệm này của New Wave có lượng protein cao và chất béo thấp hơn tôm thật ngoài tự nhiên. Một công ty công nghệ ở Anh từng công bố về sản phẩm vỏ túi nước có thể ăn được. Theo đó, thay vì mang theo các chai nhựa để đựng nước, chúng ta sẽ dùng dạng túi đựng nước trong suốt được làm bằng tảo. Khi cần sử dụng mọi người có thể cho nguyên cả “viên nước” này vào miệng và nhai.