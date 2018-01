Trong cơn say, tôi đã làm việc điên rồ gây đại họa

Các chị em à, tôi vừa viết xong bản tự kiểm điểm để gửi chồng. Cực chẳng đã mới phải làm vậy, nhưng không làm cách này chẳng biết làm cách gì để vợ chồng hàn gắn được sau khi có trận đánh nhau khiến tôi hối hận.

Nếu giờ mở lời làm hòa thì không có mặt mũi nào, trong khi đó chồng và nhà chồng đang tức giận nữa. Bây giờ, tôi mới nhận ra hành động của mình thật là sai lầm. Chị em nên biết để lần sau đừng mắc phải kẻo hạnh phúc gia đình lại đứng bên bờ vực thẳm.

Chuyện là, tối qua, chồng tôi đi nhậu cùng anh em làm ăn chung. Chuyện chồng đi nhậu là như cơm bữa. Tôi làm vợ thì cũng nghĩ đó là mối quan hệ của chồng, lo cho vợ con và tương lai cả, chứ cũng chẳng phải là bợm nhậu quá đáng.

Làm việc điên rồ trong cơn say với chồng, người vợ này ân hận cực độ mà chồng không chịu tha thứ!

Trong cơn say, mình bốc hỏa vì chồng mãi vẫn chưa về, trong đầu lại tưởng tượng cảnh chồng cặp kè với gái gú. Lúc đó, mình nổi máu tam bành, gọi điện cho chồng. Nếu chồng cầm máy chắc cũng chẳng có lời qua tiếng lại đâu, nhưng mà đứa cháu lại nghe máy. Mình đòi gặp bằng được chồng nhưng ông không nghe máy. Trong cơn say chẳng làm chủ được bản thân, mình vội lấy xe máy đến thẳng quán nhậu với hi vọng dạy cho chồng một bài học.

Khi đến nơi, chồng tôi vẫn nhậu cùng bạn bè làm ăn, chẳng có gái gú như tôi nghĩ. Nhưng cơn tức giận chưa nguôi, tôi lao vào người chồng và túm lấy cổ áo để hỏi cho rã nhẽ "vì sao không chịu nghe máy điện thoại". Chồng tôi vì sỹ diện với bạn bè quát tháo ầm ĩ và xô ngã vợ giữa quán nhậu. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, can ngăn nhưng không được.

Tôi bị xô ngã đau điếng nhưng vẫn cố gắng gượng dậy, đấm đá vào người chồng và cầm mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu. Chồng tôi mắng mỏ và đổ cả cốc bia đang uống vào mặt. Tôi không kiềm chế được tiếp tục lao vào đánh đấm, xé rách cả áo. Chồng tôi bỏ chạy vì không muốn đánh vợ. Tôi cố đuổi theo đến mức anh ấy ngã chảy máu ở mặt. Lúc đó, mọi người chạy đến để giữ tôi lại. Tôi nhớ chồng tôi nói to: "Cô có dừng lại đi không"... Sau đó, tôi vẫn chuếnh choáng hơi men nên lao vào đánh chồng đến mức máu mũi chảy đầm đìa. Chồng tôi ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tôi được đưa về nhà lúc nào không hay. Sáng sớm tỉnh dậy thấy đầu đau như búa bổ và bắt đầu nghĩ lại những việc đã làm tối qua. Tôi chạy vội vào bệnh viện nhưng chồng không nói gì, cả nhà chồng tỏ ra chẳng hài lòng. Mẹ đẻ tôi mặt nặng mày nhẹ và đổ lỗi cho tôi là hư đốn, không biết điều mới nên cơ sự như thế này.

Khi tôi chạy lại cầm quả cam để vắt nước cho chồng, mẹ chồng giằng lấy và đuổi tôi về. Mẹ chồng tôi thẳng thừng: "Nhà này không có loại con dâu như cô. Rượu chè nhậu nhẹt bét lại còn đánh chồng. Cô thử xem lại bản thân mình có xứng đáng làm vợ nữa hay không". Mẹ đẻ tôi đứng bên cạnh cắn môi im bặt. Tôi hiểu mẹ cũng đau lòng lắm nhưng con dại cái mang biết làm sao mà rửa sạch vết nhơ này.

Tôi chưa kịp cất tiếng xin lỗi, mẹ chồng đã chỉ tay "Mời cô đi về cho, ở đây không khiến...". Tôi chỉ ước lúc đó có cái lỗ để chui xuống cho hết nỗi khổ tâm trong lòng, chân như khuỵu xuống.

Khi biết chồng đi nhậu, mình cũng ở nhà chuẩn bị đồ nhậu rồi lai rai với các cháu, họ hàng. Lâu lâu không uống, lại thêm đông vui nên mình quá chén. Tửu lượng của bản thân chỉ có 3-4 chén mà hôm qua uống tới 10 chén, chưa kể còn uống bia lộn rượu nên người say đứ đừ, chẳng biết trời trăng mây gió là gì.