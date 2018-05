Hồng là một người phụ nữ tự tin và hạnh phúc. Có được sự tự tin ấy một phần lớn là nhờ Cường – chồng của chị. Cường và Hồng yêu nhau từ thời đại học. Người ta bảo càng yêu lâu càng nhàm chán, dễ chia tay, nhưng với Cường và Hồng thì ngược lại. Mối tình đó kèo dài 7 năm và kết thúc bằng một đám cưới mỹ mãn.

Ai cũng nói Hồng thật hạnh phúc, thế nhưng, những khó khăn mới chỉ bắt đầu từ sau đám cưới ấy. Hồng khó có con, chị biết điều ấy sau một năm lấy Cường mà mãi không có bầu. Anh chị chạy chữa thêm một năm nữa Hồng mới có bầu. Ngày Hồng sinh bé Na, anh chị rơi nước mắt vì con ra đời khỏe mạnh. Thế nhưng, anh chị cũng đối mặt với một nỗi buồn đau đớn đó là chị phải cắt tử cung nếu không muốn mất mạng vì chảy máu. Thế là từ nay chị sẽ không thể có bầu lần nữa. Nhưng với Hồng và Cường, có bé Na là niềm an ủi lớn nhất rồi.

Trời đất sụp đổ khi bắt gặp chồng cặp kè với bạn thân của con gái (Ảnh minh họa IT)

Bố mẹ Cường từ ngày có bé Na cũng thấy vui vẻ, nhưng Hồng biết, ông bà vẫn không cảm thấy vừa lòng vì Cường là con trai duy nhất trong gia đình. Trước Cường còn ba chị gái. Cường không có con trai đồng nghĩa với việc nhà sẽ không có người nối dõi. Thế nên, lúc bé Na được 3 tuổi bắt đầu đi học, bố mẹ Cường đã bàn với hai vợ chồng tìm người đẻ hộ để nhà có thêm con cháu, Na có thêm anh chị em. Nói là nghĩ cho vợ chồng Hồng, nhưng chị biết, bố mẹ khao khát có một thằng cháu nội đến nhường nào.

Hồng im lặng không dám nói gì về vấn đề này, nhưng Cường thì hiểu tâm sự của vợ nên anh kiên quyết từ chối, bảo sẽ chỉ có một mình Na là con. Thấy con trai kiên quyết phản đối, bố mẹ Cường cũng không nói gì nữa, nhưng thi thoảng ông bà vẫn cứ nói bóng nói gió với Hồng. Không chỉ bố mẹ chồng mà mấy cô, dì, chú, bác nhà chồng cũng nói ra nói vào không ít. Những lúc ấy, Cường vẫn một mực bảo vệ vợ và từ chối những gợi ý của đằng nội. Hành động của Cường khiến Hồng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Cứ như thế, trải qua bao thăng trầm, cùng nắm tay nhau vượt qua bao khó khăn, Cường và Hồng đã xây nên một ngôi nhà hạnh phúc. Giờ đây, khi Na đã vào đại học, gia đình Hồng cũng đủ giàu có để hai người có thể hưởng thụ một cuộc sống dư dả và đầy đủ. Được bố mẹ yêu thương và dạy dỗ cẩn thận nên từ lúc bắt đầu đi học Na đã là một cô bé hoạt bát, năng động, được nhiều người yêu quý. Mới vào lớp đại học chưa được bao lâu, Na đã có rất nhiều bạn bè thân thiết, trong đó có Mai.

Mai là một cô bé đẹp mong manh như cành mai ban sớm ở bản làng của cô. Mai học khá giỏi lại ngoan ngoãn nên Hồng và Cường cũng rất quý, thường xuyên bảo con đưa Mai về nhà ăn cơm. Tình thương ấy một phần cũng xuất phát từ hoàn cảnh éo le của Mai. Đến từ một bản làng xa xôi gần biên giới của tỉnh Sơn La nên nhà Mai khá nghèo, Mai không biết mặt bố vì mẹ cô chửa hoang. Thương mẹ, Mai học thật giỏi để có thể thoát khỏi cái nghèo vẫn bủa vây cái bản này. Mai đỗ đại học và giành học bổng toàn phần, Mai còn được giảm học phí vì hộ nghèo nên thừa một khoản, cô bé lại dành để ăn và mua sách vở. Mai còn chịu khó đi làm thêm, dạy thêm để tự nuôi sống bản thân mà không cần đến tiền của mẹ.

Sự chịu thương chịu khó của Mai khiến Hồng và Cường thương xót, nhất là Cường, mỗi lần đi công tác ở đâu về, mua cho con gái một món quà thì Cường còn mua thêm một suất cho Mai. Cường cũng tâm sự với vợ thương Mai như con gái, mà Hồng cũng hoàn toàn đồng ý với hành động của chồng. Lúc đầu tiếp xúc với sự giàu có của nhà Hồng, Mai vẫn e ngại, nhưng lâu dần sự quý mến thật lòng của vợ chồng Hồng khiến cô bé dần dà trở nên thoải mái, tự nhiên hơn. Việc Mai thường xuyên ở lại nhà Hồng ăn cơm và học bài cùng Na là việc như cơm bữa. Mỗi lần nghỉ hè về quê, Mai đều được Cường đánh ô tô chở ra tận bến xe với bao nhiêu là quà cáp.

Sự chăm sóc của Cường khiến Mai hay nói chuyện với anh hơn, cô bé thường xuyên nói chuyện anh việc ở chỗ làm thêm, ở trường. Cường cũng đưa ra những lời khuyên bảo giống như nói với Na. Vì vậy, Hồng cũng cho đó là điều nên làm. Với cả, bao nhiêu năm sống với mẹ, không có tình thương từ người bố, nên việc Cường chăm sóc cho Mai như một người bố Hồng cũng thấy bình thường. Tuy nhiên, Hồng không ngờ mình đã nuôi ong tay áo.

Sự khao khát được đổi phận, thoát nghèo, lại được một người đàn ông chững chạc, có tiền như Cường chăm sóc khiến Mai yêu Cường lúc nào không hay. Dù biết cách biệt tuổi tác, biết đó là sai trái nhưng Mai vẫn tiến tới. Đầu tiên, Mai bắt đầu với những đụng chạm cơ thế như vô tình. Tiếp đó, biết được chuyện nhà Cường khao khát có cháu trai, Mai đã lập kế hoạch để giúp Cường có được điều mong muốn ấy. Lúc này, Mai và Na đã bước vào năm cuối đại học.

Sợ không còn nhiều thời gian để ở nhà Cường như cũ, trong một lần chở Mai về quê, Cường đã sập bẫy. Mai bảo Cường chở ra ngoại thành, đến một chỗ đồng không vắng vẻ vì cô có chuyện muốn nói. Đến nơi trời cũng đã xẩm tối, Mai nhào vào lòng Cường thổ lộ tâm tình của một nữ sinh đang yêu. Lúc đầu, Cường cố gắng đẩy Mai ra để không xảy ra chuyện đáng tiếc, thế nhưng trước sự tấn công ồ ạt cùng nụ hôn thắm thiết của Mai, Cường đã không kiềm chế được bản thân. Ngay trong xe ô tô, Mai đã dâng hiến đời con gái cho Cường.

Từ hôm ấy, Mai và Cường vẫn tiếp tục mối quan hệ lén lút. Còn chuyện gối chăn với Hồng, Cường cũng tìm cách từ chối vì công việc bận rộn và không còn nhiều ham muốn. Đã bước vào tuổi mãn kinh, sự khao khát tình dục cũng không còn nhiều nên Hồng cũng cho qua chuyện. Cho đến một hôm, Hồng đi công tác về sớm nửa ngày, lúc này Na vẫn đang đi học và Cường vẫn đang đi làm, Hồng muốn gây bất ngờ nên về nhà luôn để nấu nướng. Tuy nhiên, vừa bước đến cổng, Hồng đã thấy xe chồng vẫn để ở nhà khiến cô thắc mắc giờ này chồng ở nhà làm gì. Bước vào nhà, không thấy bóng dáng Cường đâu, Hồng đi lên phòng ngủ ở tầng hai. Vừa hé cửa phòng ngủ, chị sứng sờ khi thấy trên chiếc giường ngủ của vợ chồng chị, Cường và Mai đang quấn lấy nhau.

“Hai người đang làm cái gì thế này?” – Hồng không thể tin vào mắt mình. “Cháu cút khỏi nhà tôi ngay” – chị hét lên.

Nghe thấy tiếng hét chói tai của vợ, Cường nhanh chóng mặc quần áo vào, quỳ xuống trước mặt Hồng xin Hồng tha thứ. Nhưng đồng thời Cường cũng tiết lộ một tin động trời khiến Hồng khóc không ra tiếng. Cường nói Mai đã có thai ba tháng nên xin Hồng hãy để Mai sinh con rồi muốn xử lý thế nào cũng được. Hồng biết đó là đứa con mà bố mẹ chồng và chính Cường cũng mong đợi từ lâu.

Một gia đình hạnh phúc mỹ mãn bỗng dung tan vỡ hết thảy, Hồng hối hận vì chính cô cũng đã có lúc khuyến khích Cường để ý chăm sóc Mai. Những tưởng trải qua bao nhiêu sóng gió tình yêu của Cường và chị sẽ vững bền hơn hết. Vậy mà khi đối diện với sự thật phũ phàng này Hồng không thể tin được. Rồi con gái cô sẽ ra sao khi biết bạn thân nó mồi chài bố nó?

Đứa bé kia cũng không có tội tình gì và cô cũng không độc ác đến mức bắt Mai phải bỏ đứa bé đi. Bởi thế, chị cho Cường tìm cho Mai một chỗ ở đến khi sinh đẻ, còn Cường, dù chưa thể quyết định ly dị hay không ngay lúc này nhưng Hồng quyết định sẽ sang phòng khác ngủ, chị không thể nằm trên chiếc giường ghê tởm kia nữa.