Trà sữa trân châu: Tưởng không hại mà hại không tưởng!

Mặc dù có hương vị thơm ngon và vị ngọt dễ uống nhưng trà sữa lại chứa rất nhiều đường không tốt cho sức khỏe. (Ảnh Retailnews) Uống nhiều trà sữa khiến lượng đường nạp vào cơ thể tăng cao, từ đó dẫn đến tình trạng thừa cân, béo phì, thậm chí là sỏi thận do thừa canxi. (Ảnh Omnivorescookbook) Trong trà sữa còn có hương liệu và phẩm màu thực phẩm. Nếu hai nguyên liệu này được sử dụng quá ngưỡng cho phép có thể dẫn đến ngộ độc cho người sử dụng, nhất là trẻ nhỏ do bộ máy tiêu hóa còn yếu. (Ảnh Recipe4living) Thậm chí, nếu sử dụng trà sữa không đảm bảo chất lượng trong thời gian dài sẽ gây tổn thương cho gan, thận. (Ảnh Keeprecipes) Bên cạnh đó, một trong những thành phần chủ yếu tạo nên hạt trân châu là đường cô đặc - một chất phụ gia thực phẩm chứa nhiều nguyên tố độc hại như thủy ngân, chì và thạch tín. (Ảnh Sakura668) Đặc biệt, với trẻ nhỏ, hạt trân châu còn có thể gây ra hóc dị vật, thậm chí dẫn đến tử vong. (Ảnh Windows) Đối với nam giới, trà sữa còn làm tăng khả năng vô sinh do nó làm ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng. (Ảnh Mygreatfood) Với nữ giới, trà sữa cũng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản vì làm tăng nguy cơ ung thư, tim mạch và vô sinh. (Ảnh Vteen) Ngoài ra, theo các nhà khoa học, sự kết hợp giữa trà và sữa là phản khoa học. (Ảnh Wp) Sữa sẽ làm tiêu diệt hết các công dụng của trà, đồng thời canxi có trong sữa sẽ bị đào thải trước khi cơ thể kịp hấp thu. (Ảnh Googleusercontent)

