Top những thực phẩm giúp tóc mau dài đón tết

Các cô nàng thích làm đẹp luôn trăn trở tìm ra cách khiến cho mái tóc mình đạt độ dài mong muốn nhanh nhất có thể, từ dùng dầu gội đầu, uống vitamin hay nối tóc. Nhưng đa phần các cách kể trên đều không mang lại hiệu quả tốt như mong đợi.

Hãy cùng lắng nghe các chuyên gia mang đến một biện pháp khác để nuôi tóc dài: thay đổi trong chính bữa ăn hàng ngày của bạn.

Ảnh minh họa.

Tiến sĩ Jayson Calton, chuyên gia dinh dưỡng thuộc khoa Y của trường Đại học Yale và Harvard, cùng chuyên gia dinh dưỡng và thể dục - thể hình Mira Calton đã liệt kê 8 loại thức ăn khi hấp thụ có thể giúp cho tóc mọc nhanh hơn. Hãy cùng tham khảo và chọn ra loại thức ăn phù hợp nhất để tăng cường và bổ sung vào khẩu phần ăn nếu bạn muốn có mái tóc hoàn hảo như ý nhé.

1. Cá hồi

Cá hồi chứa rất nhiều chất giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc như vitamin D và protein. Trong cá hồi còn chứa axit béo omega 3 có công dụng kích thích mọc tóc và giúp da đầu khoẻ mạnh. Quá nhiều công dụng đúng không?

2. Ớt chuông vàng

Hàm lượng vitamin C có trong một quả ớt chuông vàng (34,1 gram) cao hơn gần 5,5 lần so với lượng vitamin C có trong một quả cam (6,3 gram). Đây quả là tin vui cho các cô nàng có mái tóc yếu khi vitamin C là một chất chống oxy hoá giúp tăng cường độ đen bóng và sự phát triển các nang tóc, đồng thời làm ngăn ngừa sự gãy rụng.

3. Hàu

Theo các nghiên cứu, sự thiếu hụt kẽm là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng rụng tóc và da đầu thiếu sức sống. Vậy thì đừng lo lắng khi hàu là món ăn chứa hàm lượng kẽm rất cao: khoảng 85 gram hàu sẽ cung cấp cho bạn đến 493% hàm lượng kẽm bạn cần hàng ngày.

Nhưng không phải loại hàu nào cũng có tác dụng như nhau. Nên lưu ý tránh xa các loại hàu có nguồn gốc được đánh bắt ở vịnh Mexico vì chúng có nguy cơ chứa nhiều hàm lượng Cadmium, một chất rất độc hại, từ sự cố tràn dầu năm 2010.

4. Trứng

Trứng là một nguồn giàu omega 3 và biotin, chất mà rất nhiều người đã bổ sung để kích thích mọc tóc. Nhưng các bạn nên lưu ý rằng: phần lòng trắng trứng không có tác dụng gì trong việc giúp mái tóc bạn dài ra hay đẹp hơn lên, mà chính là phần lòng đỏ! Việc ăn quá nhiều lòng trắng trứng thậm chí sẽ có thể làm hạn chế khả năng hấp thụ biotin vào cơ thể, dẫn đến sự thiếu hụt dưỡng chất quan trọng này.

5. Hạt Hướng dương

Đây có thể nói là một món ăn khoái khẩu được ưa chuộng đối với các bạn trẻ. Chỉ vài hạt Hướng dương cũng đủ mang đến cho cơ thể bạn một hàm lượng lớn vitamin E, chất có tác dụng tăng cường sự lưu thông máu đến da đầu và thúc đẩy nhanh quá trình mọc tóc.

6. Khoai lang

Khoai lang là một loại củ chứa nhiều beta carotene, chất chuyển hoá thành vitamin A giúp da đầu khoẻ mạnh và tăng cường sự phát triển của tóc. Nên chọn các loại thực phẩm chứa nhiều beta carotene thay vì tự bổ sung khối lượng lớn vitamin A (nhiều hơn 250 gram) từ bên ngoài vì việc này có thể gây ra nhiều tác hại cho cơ thể.

7. Trái bơ

Do chứa hàm lượng lớn các axit béo quan trọng trong việc hình thành tế bào da (giúp da mềm mại và mịn màng), trái bơ từ lâu đã là một bí quyết giữ gìn sắc đẹp của các chị em phụ nữ. Khi nói về công dụng của loại quả này đối với tóc và da đầu, chúng có khả năng thúc đẩy quá trình sản xuất collagen và elastin.

Bạn có thể trộn đều một ít bơ với sốt kem chua hoặc sữa chua (thực phẩm có chứa nhiều axit lactic giúp làm tróc đi các tế bào chết và phục hồi da đầu) và bôi lên tóc luôn cả phần da đầu. Để ủ trong khoảng 10 phút rồi đi xả lại bằng nước sạch để có một mái tóc bóng khoẻ.

8. Hạt hạnh nhân

Loại hạt này giúp tóc mọc nhanh và dày hơn nhờ chứa nhiều hàm lượng biotin. Ba cốc hạt dẻ mỗi ngày sẽ giúp bạn cung cấp đầy đủ dưỡng chất biotin cần thiết của cơ thể. Bổ sung loại thực phẩm này vào khẩu phần ăn hàng ngày và bạn sẽ thấy ngay hiệu quả rõ rệt từ 1 đến 2 tháng sau đó.