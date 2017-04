Top bệnh truyền nhiễm dễ bùng phát khi Hà Nội vào hè

Căn bệnh truyền nhiễm đầu tiên mà ai cũng có nguy cơ mắc phải là tiêu chảy cấp, dịch tả do virus gây. Đây là bệnh dịch rất dễ bùng phát và lan rộng trong cộng đồng do trời nắng nóng, thức ăn dễ ôi thiu, môi trường ô nhiễm. Ảnh: VNN. Bệnh chân tay miệng cũng là căn bệnh dịch dễ lây lan trong mùa hè. Bệnh này có thể tự khỏi tuy nhiên nó cũng có những biến chứng vô cùng nguy hiểm. Trẻ bị biến chứng khi mắc chân tay miệng thường diễn biến xấu rất nhanh và có nguy cơ tử vong cao. Ảnh: Kiến thức Việt. Viêm não Nhật Bản là căn bệnh đặc biệt nguy hiểm dễ diễn biến nặng, thậm chí gây tử vong nếu không được phát hiện kịp thời. Bệnh cũng thường bùng phát và có tỷ lệ mắc nhiều ở trẻ em khi mùa hè đến. Ảnh: Sống khỏe. Sốt siêu vi cũng là căn bệnh mùa hè mà cả người lớn và trẻ em đều rất dễ mắc. Khi bị nhiễm siêu vi bạn thường bị sốt liên tục nhiều ngày sau đó phát ban. Sốt thường khiến trẻ em mệt mỏi, quấy khóc nhiều, nôn ói, ăn uống khó khăn. Bệnh thường khỏi sau 5-7 ngày. Ảnh: Y tế dự phòng. Sốt xuất huyết cũng dễ bùng phát trong mùa hè vì đây là mùa muỗi sinh sôi nhanh và truyền bệnh mạnh hơn. Sốt xuất huyết không có vắc xin phòng bệnh vì thế bạn phải thường xuyên vệ sinh nhà cửa, diệt muỗi, ngủ màn để phòng muỗi đốt. Ảnh: Kiến Thức. Mùa hè cũng là mùa của bệnh sởi và nguy cơ lây lan của bệnh sẽ nhanh và dễ dàng hơn. Bạn nên cho con em mình tiêm vắc xin phòng sởi để phòng bệnh hoặc giảm nguy cơ biến chứng có thể gặp phải. Ảnh: Yêu trẻ. Bệnh thủy đậu là một bệnh cấp tính do nhiễm virus Varicella Zoter gây ra. Bệnh này thường lây lan mạnh vào đầu mùa hè. Thời điểm hiện tại, bệnh thủy đậu ở Hà Nội đang diễn biến khá phức tạp, với rất nhiều ca mắc. Trong đó, có một số bệnh nhân bị biến chứng nặng do thủy đậu phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: Việt báo.

Căn bệnh truyền nhiễm đầu tiên mà ai cũng có nguy cơ mắc phải là tiêu chảy cấp, dịch tả do virus gây. Đây là bệnh dịch rất dễ bùng phát và lan rộng trong cộng đồng do trời nắng nóng, thức ăn dễ ôi thiu, môi trường ô nhiễm. Ảnh: VNN. Bệnh chân tay miệng cũng là căn bệnh dịch dễ lây lan trong mùa hè. Bệnh này có thể tự khỏi tuy nhiên nó cũng có những biến chứng vô cùng nguy hiểm. Trẻ bị biến chứng khi mắc chân tay miệng thường diễn biến xấu rất nhanh và có nguy cơ tử vong cao. Ảnh: Kiến thức Việt. Viêm não Nhật Bản là căn bệnh đặc biệt nguy hiểm dễ diễn biến nặng, thậm chí gây tử vong nếu không được phát hiện kịp thời. Bệnh cũng thường bùng phát và có tỷ lệ mắc nhiều ở trẻ em khi mùa hè đến. Ảnh: Sống khỏe. Sốt siêu vi cũng là căn bệnh mùa hè mà cả người lớn và trẻ em đều rất dễ mắc. Khi bị nhiễm siêu vi bạn thường bị sốt liên tục nhiều ngày sau đó phát ban. Sốt thường khiến trẻ em mệt mỏi, quấy khóc nhiều, nôn ói, ăn uống khó khăn. Bệnh thường khỏi sau 5-7 ngày. Ảnh: Y tế dự phòng. Sốt xuất huyết cũng dễ bùng phát trong mùa hè vì đây là mùa muỗi sinh sôi nhanh và truyền bệnh mạnh hơn. Sốt xuất huyết không có vắc xin phòng bệnh vì thế bạn phải thường xuyên vệ sinh nhà cửa, diệt muỗi, ngủ màn để phòng muỗi đốt. Ảnh: Kiến Thức. Mùa hè cũng là mùa của bệnh sởi và nguy cơ lây lan của bệnh sẽ nhanh và dễ dàng hơn. Bạn nên cho con em mình tiêm vắc xin phòng sởi để phòng bệnh hoặc giảm nguy cơ biến chứng có thể gặp phải. Ảnh: Yêu trẻ. Bệnh thủy đậu là một bệnh cấp tính do nhiễm virus Varicella Zoter gây ra. Bệnh này thường lây lan mạnh vào đầu mùa hè. Thời điểm hiện tại, bệnh thủy đậu ở Hà Nội đang diễn biến khá phức tạp, với rất nhiều ca mắc. Trong đó, có một số bệnh nhân bị biến chứng nặng do thủy đậu phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: Việt báo.