"Tóm" cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ không phép trong chung cư Sài Gòn

Cụ thể, sau một thời gian theo dõi từ tin báo của người dân, vào ngày 10/4, Thanh tra Sở Y tế TPHCM phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an TP.HCM (PA83) và Công an Q.5 tiến hành kiểm tra đột xuất căn hộ căn hộ ở tầng 6 chung cư Ngọc Khánh, số 21-23 Nguyễn Biểu (P.11, Q.5).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ không phép này không có biển hiệu và đang thực hiện thoa thuốc tê để tiêm cằm cho khách hàng. Cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động.

Đoàn kiểm tra ghi nhận, tại cơ sở này có danh thiếp quảng cáo thực hiện các dịch vụ như làm đẹp thẩm mỹ (tiêm filler môi, căng da mặt chảy xệ, truyền trắng, tiêm tan mỡ…); phẫu thuật thẩm mỹ gồm nâng mũi, nâng ngực, hút mỡ giảm béo toàn thân, thu gọn làm đẹp trẻ hóa âm đạo...

Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện tại đây có một số thuốc, dụng cụ y tế chưa xuất trình hóa đơn và chưa cung cấp được nguồn gốc. Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong tạm giữ để làm căn cứ xử lý.

Cơ sở đã thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ khi chưa có giấy phép hoạt động.



Đoàn kiểm tra cũng đã yêu cầu cơ sở này ngưng ngay việc thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ, các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực y tế khi chưa có hồ sơ pháp lý theo quy định.

Thanh tra Sở Y tế TPHCM sẽ làm rõ thêm các căn cứ về các cá nhân thực hiện tiêm các dịch vụ thẩm mỹ và xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian qua, các bệnh viện trên địa bàn TPHCM đã tiến nhận nhiều nữ bệnh nhân gặp phải các biến chứng sau khi làm đẹp ở các spa, cơ sở thẩm mỹ không phép.

TS.BS Phạm Trịnh Quốc Khanh, Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương, cho biết: Chị em có nhu cầu làm đẹp cần tìm đến những địa chỉ uy tín để thực hiện, đừng ham rẻ, tin vào quảng cáo mà giao sắc đẹp, tính mạng cho những cơ sở “tay ngang”, không đủ điều kiện thực hiện thẩm mỹ.