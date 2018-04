Thường xuyên bị mất ngủ đừng bỏ qua 9 loại trà thảo mộc này

Trà hoa cúc là loại trà thảo mộc chữa mất ngủ rất tốt. Không chỉ chữa mất ngủ, trà hoa cúc còn chữa bệnh trầm cảm và giúp bạn dễ dàng lấy lại bình tĩnh sau thời gian căng thẳng. Trà nghệ làm giảm viêm, giảm lượng đường trong máu, giúp giải độc gan, tăng cường hệ miễn dịch và làm dịu hệ tiêu hóa, qua đó giúp bạn ngủ ngon hơn và thức dậy khỏe khoắn hơn. Trà cây nữ lang (Valeriana officinalis) có tác dụng an thần và khả năng chống lo lắng. Nó chứa một chất linarin, tạo ra hiệu ứng an thần trên cơ thể. Trà bạc hà chanh giúp giảm căng thẳng, khó tiêu, lo lắng, tăng cường giấc ngủ. Đây là trà thảo mộc chữa mất ngủ tuyệt vời. Trà hoa chanh không chỉ chữa chứng mất ngủ, mà còn giảm lo lắng và căng thẳng về động mạch. Uống trà thảo dược này trước khi đi ngủ sẽ tạo ra một giấc ngủ sâu. Trà hoa oải hương cũng có thể chữa chứng mất ngủ. Chỉ cần một chén trà oải hương có thể giúp làm dịu cơ thể, trí óc và làm cho bạn dễ ngủ. Nghe có vẻ lạ nhưng trà chuối thực sự có thể chữa mất ngủ. Vỏ chuối giàu kali và magiê, chất giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Uống trà này sẽ giúp thư giãn mạch máu và cơ bắp của bạn. Trà lạc tiên giúp giảm lo lắng và cải thiện giấc ngủ. Những người uống trà lạc tiên hàng ngày trong một tuần có chất lượng giấc ngủ tốt hơn, so với những người không uống trà thảo dược này. Trà quế không chỉ trị chứng mất ngủ mà còn kiểm soát lượng đường trong máu, giảm cholesterol, tăng cường hệ thống miễn dịch, cải thiện tiêu hóa, giảm viêm. Uống trà quế sẽ giúp bạn chìm vào giấc ngủ nhanh hơn và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Ảnh: Internet. Video "Mẹo xoa bóp bấm huyệt chữa mất ngủ". Nguồn: Healthplus.

