Thương tâm em bé mang khối u to như quả bóng sắp nổ

Em bé này có tên là Sohana mới 3 tuổi nhưng đã mang trong mình khối u nguyên bào thận vô tình được nhìn thấy trên một con phố đông đúc của Ấn Độ với cái bụng căng tròn như quả bóng sắp nổ. Khối u thận này to đến nỗi em bé không thể mặc vừa quần áo. Chiếc áo sơ mi em bé đang mặc chỉ che được phần đầu của khối u. Còn chiếc quần chun cũng chỉ kéo được qua hông chứ không tới nổi rốn. Chắc phải chịu nhiền đau đớn và bất tiện nên trông bé không hề thoải mái. Tấm ảnh này cho thấy trên bụng của em bé có dính một miếng băng dán. Có thể là do em bé đã được xét nghiệm sinh thiết trước khi phẫu thuật hoặc bị một vết thương nào đó trên bề mặt. U nguyên bào thận là một dạng ung thư trẻ em phổ biến nhất, chiếm khoảng 90%, nhưng hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân. Mặc dù hiếm nhưng những người bị u nguyên bào thận cũng bị một số bệnh khác ngay từ khi còn nhỏ như không có tròng mắt, bất thường ở cơ quan sinh dục hoặc người bên to bên nhỏ. Mặc dù chỉ có khoảng 1% bệnh nhân u thận có người nhà bị cùng bệnh nhưng chưa có bằng chứng nào chứng tỏ bệnh có thể di truyền. Trừ trẻ dưới 6 tháng, phần lớn bệnh nhân đều sẽ được hóa trị trước khi phẫu thuật cắt bỏ khối u.

