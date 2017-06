Thuốc ngủ từ thiên nhiên cho đêm không trằn trọc

Với những người thường xuyên mất ngủ, thay vì tìm đến thuốc ngủ hỗ trợ hãy sử dụng các loại thực phẩm sau để có được giấc ngủ ngon tự nhiên tốt nhất. Chuối chứa hàm lượng ma-giê khá cao. Đây là khoáng chất giúp giảm stress, giúp giấc ngủ không bị xáo trộn. (Ảnh: Cafef)

Trong chuối còn chứa kali. Hai loại khoáng chất này khi kết hợp với nhau sẽ giúp các cơ của bạn được thư giãn, từ đó giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn. (Ảnh: aytrongvatnuoi.com).



Chữa mất ngủ bằng sữa thực sự khó tin nhưng đó là sự thật. Sữa tươi có chứa axit amin Trytophan giúp sản xuất ra các chất kích thích giấc ngủ là Serotenin và Melatonin. (Nguồn Yeutre). Bên cạnh đó, sữa còn chứa hàm lượng cao các vitamin và canxi có tác dụng đẩy nhanh quá trình thư giãn, mang lại giấc ngủ ngon. (Ảnh: babauconen.com). Trong đông y, mật ong là một phương thuốc chữa ngủ mất ngủ hiệu quả và an toàn. Mật ong giúp an thần, giảm stress giúp bạn loại bỏ chứng ngủ không sâu giấc. (Ảnh: Matonglamdep). Ngoài ra, nó có chứa cacbohydrate béo kiểm soát sự giải phóng insulin, cho phép tryptophan khiến não bộ ức chế ngủ nhanh nhất.(Ảnh:khoahoc.tv). Khoai tây cũng là một thực phẩm an toàn từ thiên nhiên được sử dụng để mang lại giấc ngủ ngon và sâu. Loại củ này giúp làm sạch các hợp chất axit gây cản trở hiệu ứng thôi miên của tryptophan. (Ảnh: Soha) Ăn một củ khoai tây nướng nhỏ vào buổi tối là cách đơn giản nhưng hiệu quả giúp bạn có giấc ngủ ngon. (Ảnh:giaoduc.net.vn). Hạt bí chứa một nguồn lớn tryptophan - một loại acid amin mà khi cơ thể hấp thu sẽ lần lượt chuyển hoá thành melatonin có tác dụng gây ngủ. Chính vì vậy mà nhiều người sử dụng hạt bí ngô như là một loại thuốc ngủ an toàn từ thiên nhiên. (Nguồn Thuocmatngu) Hạt sen có lẽ là thực phẩm được nhiều người biết đến nhất trong việc giúp ngủ ngon và sâu giấc. Khi dùng, ta nên kết hợp cả hạt sen và tâm sen. Đặc biệt, dùng riêng tâm sen cũng có tác dụng rất tốt trong việc chữa mất ngủ. (Nguồn Ngoisao). Rau nhút là loại rau quen thuộc tỏng bữa cơm gia đình của người Việt. Không những thế, rau nhút còn có tác dụng ích khí, làm dễ ngủ. Vì vậy, người khó ngủ hay mất ngủ thường xuyên nên sử dụng loại rau này để ăn giúp trị bệnh mất ngủ hiệu quả. (Nguồn Dantri)

Với những người thường xuyên mất ngủ, thay vì tìm đến thuốc ngủ hỗ trợ hãy sử dụng các loại thực phẩm sau để có được giấc ngủ ngon tự nhiên tốt nhất. Chuối chứa hàm lượng ma-giê khá cao. Đây là khoáng chất giúp giảm stress, giúp giấc ngủ không bị xáo trộn. (Ảnh: Cafef)

Trong chuối còn chứa kali. Hai loại khoáng chất này khi kết hợp với nhau sẽ giúp các cơ của bạn được thư giãn, từ đó giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn. (Ảnh: aytrongvatnuoi.com).



Chữa mất ngủ bằng sữa thực sự khó tin nhưng đó là sự thật. Sữa tươi có chứa axit amin Trytophan giúp sản xuất ra các chất kích thích giấc ngủ là Serotenin và Melatonin. (Nguồn Yeutre). Bên cạnh đó, sữa còn chứa hàm lượng cao các vitamin và canxi có tác dụng đẩy nhanh quá trình thư giãn, mang lại giấc ngủ ngon. (Ảnh: babauconen.com). Trong đông y, mật ong là một phương thuốc chữa ngủ mất ngủ hiệu quả và an toàn. Mật ong giúp an thần, giảm stress giúp bạn loại bỏ chứng ngủ không sâu giấc. (Ảnh: Matonglamdep). Ngoài ra, nó có chứa cacbohydrate béo kiểm soát sự giải phóng insulin, cho phép tryptophan khiến não bộ ức chế ngủ nhanh nhất.(Ảnh:khoahoc.tv). Khoai tây cũng là một thực phẩm an toàn từ thiên nhiên được sử dụng để mang lại giấc ngủ ngon và sâu. Loại củ này giúp làm sạch các hợp chất axit gây cản trở hiệu ứng thôi miên của tryptophan. (Ảnh: Soha) Ăn một củ khoai tây nướng nhỏ vào buổi tối là cách đơn giản nhưng hiệu quả giúp bạn có giấc ngủ ngon. (Ảnh:giaoduc.net.vn). Hạt bí chứa một nguồn lớn tryptophan - một loại acid amin mà khi cơ thể hấp thu sẽ lần lượt chuyển hoá thành melatonin có tác dụng gây ngủ. Chính vì vậy mà nhiều người sử dụng hạt bí ngô như là một loại thuốc ngủ an toàn từ thiên nhiên. (Nguồn Thuocmatngu) Hạt sen có lẽ là thực phẩm được nhiều người biết đến nhất trong việc giúp ngủ ngon và sâu giấc. Khi dùng, ta nên kết hợp cả hạt sen và tâm sen. Đặc biệt, dùng riêng tâm sen cũng có tác dụng rất tốt trong việc chữa mất ngủ. (Nguồn Ngoisao). Rau nhút là loại rau quen thuộc tỏng bữa cơm gia đình của người Việt. Không những thế, rau nhút còn có tác dụng ích khí, làm dễ ngủ. Vì vậy, người khó ngủ hay mất ngủ thường xuyên nên sử dụng loại rau này để ăn giúp trị bệnh mất ngủ hiệu quả. (Nguồn Dantri)