Thuốc giải rượu: con dao hai lưỡi với sức khỏe

Rất nhiều người để có thể uống rượu bia thả ga trong những ngày nghỉ lễ đã nhờ đến các loại thuốc hay thực phẩm chức năng giải rượu. Tuy nhiên, lạm dụng thuốc giải rượu nhiều khi không có tác dụng mà còn còn đẩy sức khỏe đối mặt với nhiều nguy hại khôn lường. Ảnh: About Drink Smart. Các bác sĩ của Trung tâm Chống độc thuộc BV Bạch Mai trả lời trên trang Zingnews rằng, đã uống nhiều rượu bia còn dùng viên giải độc chính là ép các cơ quan trong cơ thể làm việc gấp hai gấp ba lần để thải độc tố. Mens Health. Trên thực tế, viên giải rượu chỉ có tác dụng hỗ trợ chuyển hóa rượu và nó chưa được chứng minh bảo vệ hoặc phục hồi cơ thể khỏi các chất gây hại trong rượu bia. Ảnh: Pinterest. Khi rượu đi vào cơ thể, hai cơ quan ảnh hưởng nhiều nhất là gan và hệ thần kinh. Rượu tuần hoàn trong cơ thể rất nhanh, chỉ 20-30 phút qua đường tiêu hóa, 20-50 phút đã có 20% ở dạ dày và 80% ở ruột non. Sau đó nó đi nhanh vào các cơ quan khác. Ảnh: Canadian Liver Foundation. Chỉ có 10% lượng rượu được đẩy ra ngoài qua đường mồ hôi, hơi thở và nước tiểu. 90% còn lại sẽ được chuyển hóa thành các chất khác gây độc cho các tế bào cơ thể. Một người lớn khỏe mạnh, gan có thể chuyển hóa từ 7 -10g rượu, tương đương 1 vại bia hoặc 1 ly rượu, mỗi giờ. Ảnh: Wine Auction Department. Nếu lúc này uống một viên giải rượu vào đồng nghĩa với việc bạn sẽ bắt gan phải hoạt động với cường độ cực mạnh. Rượu và thuốc cùng một lúc được chuyển hóa qua gan làm gan tê liệt. Gan làm việc quá tải gây tích lũy chất độc ở gan, trường hợp nặng còn gây hoại tử gan. Ảnh: Bright Futures Treatment Center. Đối với não – bộ chỉ huy của các hoạt động thì càng nặng hơn. Não bộ sẽ phải gánh trọng trách 2 chức năng, viên giải rượu và rượu sẽ nhanh chóng khiến não bị sa sút về nhận thức, rối loạn hành vi... Ảnh: Ritajethani81. Cơ chế của một số thuốc giải rượu chứa vitamin B1, B6, acid folic… cũng không phải là đào thải chất độc ra khỏi cơ thể mà nó chỉ làm cho bạn lâu say hơn. Bởi vì nó giữ lại những thành phần độc dược của rượu, không cho phát tán đến các bộ phận khác. Ảnh: Healthplus. Vô tình, việc này làm cho chất độc ở trong cơ thể lâu hơn và tích tụ dễ dàng hơn. Sau đó, gan lại phải hoạt động mạnh để đào thải các chất này, đến một mức độ nào đó cố quá sẽ thành “quá cố” chất độc sẽ đọng lại ở gan gây hoại tử các tế bào. Ảnh: Netdoctor. Vì thế tốt nhất không nên lạm dụng đến viên giải rượu. Để có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình, đồng thời giảm bớt cảm giác khó chịu mệt mỏi thì bạn có thể áp dụng một số cách giải rượu từ thiên nhiên như ăn lòng trắng trứng, uống nước chanh hoặc ăn một số loại quả mọng. Ảnh: Lemon Water Guide. Hoặc có nhờ đến một số thuốc giải rượu thì nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hãy chọn những sản phẩm có thành phần tự nhiên như : diệp hạ châu, bồ bồ…để bảo vệ sức khỏe và tuyệt đối cấm những thành phần dị ứng với cơ thể. Ảnh: Know Your OTCs.

