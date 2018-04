Thuốc chữa ung thư từ than tre Vinaca được quảng cáo hoành tráng thế nào?

(Kiến Thức) - Trên các cửa hàng, bao bì và website chính thức, thuốc chữa ung thư từ than tre Vinaca được quảng cáo dùng được cho phụ nữ có thai và cho con bú, là loại thuốc điều trị ung thư số một thế giới.

Liên quan đến vụ việc phát hiện thuốc chữa ung thư từ than tre Vinaca, chiều 12/4, lãnh đạo Sở Y tế TP Hải Phòng cho biết, Sở Y tế Hải Phòng đã họp bàn và quyết định cấm lưu hành tất cả các sản phẩm mang tên Vinaca đã chứng nhận cho Cty TNHH Hồng An Phong (xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng).



“Với việc kê khai không trung thực, không sản xuất sản phẩm như đã đăng ký, Công ty Hồng An Phong không có hoạt động sản xuất, nên sở Y tế Hải Phòng quyết định thu hồi toàn bộ 6 loại sản phẩm đã cấp chứng nhận cho Công ty Hồng An Phong” – đại diện sở Y tế Hải Phòng cho biết.



Trước đó, 6 sản phẩm của Công ty Hồng An Phong được đăng ký và cấp chứng nhận là sản phẩm hóa mỹ phẩm gồm: Vinaca Vi5, Vinaca ung thư CO3.2, Baby Vinaca Vi6, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca vi lượng (nhỏ mũi) và Vinaca đa dụng.



Đối với sản phẩm thực phẩm chức năng được giới thiệu là hỗ trợ chữa bệnh ung thư “vinaca ung thư CO3.2”, trong ngày 12/4, sở Y tế TP Hải Phòng đã sao lục toàn bộ hồ sơ mà Công an quận Kiến An và Quản lý thị trường Hải Phòng đã điều tra, xử lý.

Những viên thuốc được giới thiệu là hỗ trợ chữa bệnh ung thư làm từ than tre.

Như vậy, 6 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận là hóa mỹ phẩm (không phải thực phẩm chức năng) cho Công ty Hồng An Phong (huyện An Dương), nhưng công ty này không sản xuất sản phẩm mà chỉ thực hiện mỗi công đoạn đốt tre, nứa, gỗ để cung cấp tro cho Công ty TNHH Vinaca (quận Kiến An).



Công ty TNHH Vinaca không những chỉ sản xuất các sản phẩm được cấp chứng nhận cho Công ty Hồng An Phong (các sản phẩm hóa mỹ phẩm), mà còn sản xuất thực phẩm chức năng (Vinaca CO3.2 ung thư) và giới thiệu là thực phẩm hỗ trợ chữa bệnh ung thư.

Trên website chính thức loại thuốc này được quảng bá chữa bệnh ung thư số 1 thế giới. Ảnh chụp màn hình.

Trên trang website chính thức của công ty này (http://vinaca.vn), loại sản phẩm thuốc từ than tre được quảng cáo có thành phần là 100% carbon nano và lá khổ sâm, nghệ đen.

Công ty này giới thiệu, Vinaca ung thư Co3 có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư ống tiêu hóa (vòng họng, ống thực quản, môn vị, tá tràng, hang vị, dạ dày, đại trạng, trực tràng, hậu môn). Hỗ trợ điều trị viêm, loét ống tiêu hóa (vòng họng, ống thực quản, môn vị, tá tràng, hang vị, dạ dày, đại trạng, trực tràng, hậu môn).

Không chỉ quảng cáo những công dụng hữu hiệu cho sản phẩm trên, Công ty Vinaca còn khuyến cáo sản phẩm có thể dùng cho mọi lứa tuổi, kể cả trẻ con đang bú và phụ nữ có bầu.

Website này còn quảng bá Vinaca ung thư Co3 là sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư số 1 thế giới.

Ngoài ra, công ty còn quảng bá kêu gọi chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc với chi phí 2 tỷ đồng. Theo đó giá bán của mỗi sản phẩm trên website là 2.000.000 triệu đồng.

Ông T., chủ đại lý của công ty Vinaca ở phố Định Công, quận Hoàng Mai, khẳng định với PV Soha nhiều người từng dùng sản phẩm của công ty này đạt được hiệu quả cao. Cầm trên tay lọ thuốc Vinaca CO3.2, ông T. khoe, thuốc này chữa được các bệnh dạ dày nhưng nếu kết hợp thêm một số loại thuốc còn có thể điều trị khỏi bệnh ung thư.

Trước đó, đoàn kiểm tra của công an và quản lý thị trường đột nhập cơ sở sản xuất này đã chứng kiến toàn bộ cảnh nhếch nhác, bẩn thỉu của khu vực đóng gói các viên nang thuốc được giới thiệu là hỗ trợ chữa ung thư. Tất cả các sản phẩm được chế xuất, đóng gói tại cơ sở đều có màu đen.

Trên nhãn mác của sản phẩm “Vinaca ung thư CO3.2” có ghi rõ thành phần gồm tinh chất nano carbon từ thục đen, tinh chất nghệ nano, cao sắc V1 (nghệ, côn bổ, đình lịch tử,…); Cao sắc V2 (nghệ, hương phụ, sài hồ); V3 (bột nghệ, bạch truật); V4 (nghệ, phèn chua); Cao sắc V5 (khổ sâm, phèn đen). Công dụng: hỗ trợ điều trị ung thư, u bướu, viêm loét dạ dày, tá tràng, đại tràng, giảm đầy hơi, trào ngược dạ dày, tăng sức khỏe, chống suy kiệt…

Theo trang web của V... thì sản phẩm Vinaca CO3.2 ung thư rao bán trên mạng với giá 2 triệu đồng/hộp và được rao bán tại hơn 20 tỉnh thành trên cả nước.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, ngày 10/4, Bộ Y tế có công văn hỏa tốc gửi đến Sở Y tế Hải Phòng đề nghị Sở Y tế TP Hải Phòng phối hợp cùng cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) và báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trước ngày 14/4.