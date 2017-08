Thực phẩm vàng cho người ung thư dạ dày

Ung thư dạ dày hầu như do môi trường và chế độ ăn uống là một phần không nhỏ khiến khối u phát triển. Rất may, bạn hoàn toàn có thể phòng ngừa và chống lại loại ung thư này dựa vào việc bổ sung các loại thực phẩm sau. Ảnh: Mayo Clinic. Chuối. Không phải chuối chứa nhiều axit mà bạn tránh xa nó. Chuối được xem là loại thực phẩm hàng đầu có lợi cho người bệnh ung thư dạ dày bởi nó có khả năng trung hòa axit, giữ môi trường dạ dày được ổn định. Ảnh: Medical News Today. Lượng kali dồi dào trong chuối còn có tác dụng nhuận tràng, giải độc, kích thích hệ thống miễn dịch. Chỉ cần lưu ý không nên ăn chuối còn xanh bởi nó có nhiều nhựa hại dạ dày. Ngoài ra nên tránh ăn chuối khi đói, tốt nhất nên ăn sau bữa ăn. Ảnh: Daily Express. Hành tây. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người thường xuyên ăn hành, tỷ lệ mắc ung thư dạ dày ít hơn những người không ăn hành tây 25%, những người bệnh ung thư dạ dày ăn hành tây thì tỷ lệ tử vong thấp hơn 30% so với những bệnh nhân khác không ăn. Nên dùng ít nhất nửa chén hành thái nhỏ mỗi ngày. Ảnh: LinkedIn. Nấm. Ở xã hội hiện đại, nấm không còn là thực phẩm xa lạ với các gia đình bởi nó mang lại giá trị dinh dưỡng cao và không hại sức khỏe. Ngoài ra, nấm còn chứa chất polysaccharide có tác dụng ức chế các tế bào ung thư di căn, phát triển, kích hoạt tế bào miễn dịch để chống lại tế bào ung thư. Ảnh: Clean and Delicious. Đậu phụ. Là món ăn dân giã quen thuộc nhưng lại bổ sung được nguồn protein thực vật cho cơ thể. Theo một nghiên cứu tại bệnh viện đại học Quốc gia Seoul, ăn đậu phụ mỗi ngày sẽ giảm được 90% ung thư dạ dày. Hơn nữa, người đang bị bệnh này cũng nên ăn đậu thường xuyên hơn. Ảnh: The Odyssey Online. Lý giải cho việc người ung thư dạ dày nên ăn nhiều đậu phụ bởi thành phần isoflavon trong protein đậu nành đã ngăn chặn các tế bào ác tính phát triển cũng như gây ra cơ chế tự hủy ở các tế bào xấu, hơn nữa, isoflavon còn có thể kiềm chế loại vi khuẩn helicobacter pylori gây tăng sinh tế bào ung thư dạ dày. Ảnh: Medical News Today. Cà rốt. Chứa hàm lượng màu sắc beta carotene dồi dào là chất chống oxy hóa tự nhiên có thể loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể. Beta carotene còn bảo vệ về mặt tế bào lành tính khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Ảnh: Homemade Baby Food Recipes. Tinh bột nghệ. Là loại tinh chất được chiết xuất từ củ nghệ. Lúc này chất curcumin trong nó cực mạnh. Curcumin là chất đã được chứng minh hủy diệt các tế bào ung thư mạnh nhất và vô hiệu quá chúng không cho nhân rộng, hình thành tế bào mới. Đặc biệt là nó không làm ảnh hưởng đến các tế bào lành tính khác. Ảnh: The Truth About Cancer. Tỏi. Không chỉ được công nhận là thực phẩm chống ung thư dạ dày mà còn nhiều loại ung thư khác. Bởi tỏi có thể làm giảm hàm lượng nitrit dạ dày, giảm tổng hợp của amoni nitrit gây ung thư. Ngoài ra, chất allicin trong tỏi cũng chống ung thư rất tốt. Nên ăn 5 tép mỗi tuần. Ảnh: Urban Health. Rau cải mầm. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy, ăn rau cải mầm hàng ngày có thể ngăn ngừa bệnh viêm, loét dạ dày, thậm chí là ung thư dạ dày. Do mầm cải tươi chứa nhiều sulforaphane gấp nhiều lần cả bông cải xanh. Đây là một hóa chất sinh học tự nhiên, sản xuất ra các enzyme chống lại quá trình ô xy hóa, các hóa chất phá hủy DNA và các chất gây viêm sưng và ức chế sản sinh khối u ung thư dạ dày. Ảnh: Wikimedia Commons.

Ung thư dạ dày hầu như do môi trường và chế độ ăn uống là một phần không nhỏ khiến khối u phát triển. Rất may, bạn hoàn toàn có thể phòng ngừa và chống lại loại ung thư này dựa vào việc bổ sung các loại thực phẩm sau. Ảnh: Mayo Clinic. Chuối. Không phải chuối chứa nhiều axit mà bạn tránh xa nó. Chuối được xem là loại thực phẩm hàng đầu có lợi cho người bệnh ung thư dạ dày bởi nó có khả năng trung hòa axit, giữ môi trường dạ dày được ổn định. Ảnh: Medical News Today. Lượng kali dồi dào trong chuối còn có tác dụng nhuận tràng, giải độc, kích thích hệ thống miễn dịch. Chỉ cần lưu ý không nên ăn chuối còn xanh bởi nó có nhiều nhựa hại dạ dày. Ngoài ra nên tránh ăn chuối khi đói, tốt nhất nên ăn sau bữa ăn. Ảnh: Daily Express. Hành tây. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người thường xuyên ăn hành, tỷ lệ mắc ung thư dạ dày ít hơn những người không ăn hành tây 25%, những người bệnh ung thư dạ dày ăn hành tây thì tỷ lệ tử vong thấp hơn 30% so với những bệnh nhân khác không ăn. Nên dùng ít nhất nửa chén hành thái nhỏ mỗi ngày. Ảnh: LinkedIn. Nấm. Ở xã hội hiện đại, nấm không còn là thực phẩm xa lạ với các gia đình bởi nó mang lại giá trị dinh dưỡng cao và không hại sức khỏe. Ngoài ra, nấm còn chứa chất polysaccharide có tác dụng ức chế các tế bào ung thư di căn, phát triển, kích hoạt tế bào miễn dịch để chống lại tế bào ung thư. Ảnh: Clean and Delicious. Đậu phụ. Là món ăn dân giã quen thuộc nhưng lại bổ sung được nguồn protein thực vật cho cơ thể. Theo một nghiên cứu tại bệnh viện đại học Quốc gia Seoul, ăn đậu phụ mỗi ngày sẽ giảm được 90% ung thư dạ dày. Hơn nữa, người đang bị bệnh này cũng nên ăn đậu thường xuyên hơn. Ảnh: The Odyssey Online. Lý giải cho việc người ung thư dạ dày nên ăn nhiều đậu phụ bởi thành phần isoflavon trong protein đậu nành đã ngăn chặn các tế bào ác tính phát triển cũng như gây ra cơ chế tự hủy ở các tế bào xấu, hơn nữa, isoflavon còn có thể kiềm chế loại vi khuẩn helicobacter pylori gây tăng sinh tế bào ung thư dạ dày. Ảnh: Medical News Today. Cà rốt. Chứa hàm lượng màu sắc beta carotene dồi dào là chất chống oxy hóa tự nhiên có thể loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể. Beta carotene còn bảo vệ về mặt tế bào lành tính khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Ảnh: Homemade Baby Food Recipes. Tinh bột nghệ. Là loại tinh chất được chiết xuất từ củ nghệ. Lúc này chất curcumin trong nó cực mạnh. Curcumin là chất đã được chứng minh hủy diệt các tế bào ung thư mạnh nhất và vô hiệu quá chúng không cho nhân rộng, hình thành tế bào mới. Đặc biệt là nó không làm ảnh hưởng đến các tế bào lành tính khác. Ảnh: The Truth About Cancer. Tỏi. Không chỉ được công nhận là thực phẩm chống ung thư dạ dày mà còn nhiều loại ung thư khác. Bởi tỏi có thể làm giảm hàm lượng nitrit dạ dày, giảm tổng hợp của amoni nitrit gây ung thư. Ngoài ra, chất allicin trong tỏi cũng chống ung thư rất tốt. Nên ăn 5 tép mỗi tuần. Ảnh: Urban Health. Rau cải mầm. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy, ăn rau cải mầm hàng ngày có thể ngăn ngừa bệnh viêm, loét dạ dày, thậm chí là ung thư dạ dày. Do mầm cải tươi chứa nhiều sulforaphane gấp nhiều lần cả bông cải xanh. Đây là một hóa chất sinh học tự nhiên, sản xuất ra các enzyme chống lại quá trình ô xy hóa, các hóa chất phá hủy DNA và các chất gây viêm sưng và ức chế sản sinh khối u ung thư dạ dày. Ảnh: Wikimedia Commons.