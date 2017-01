Thực phẩm ít calo càng ăn càng “mi nhon”

Táo: Với 47 kcals/100g, là loại thực phẩm ít calo và câu thành ngữ “ăn táo mỗi ngày tránh xa bệnh tật” cũng có phần đúng. Táo chứa rất nhiều các vitamin quan trọng như vitamin A, C và có thể tăng cường sức khỏe tim mạch. Bơ: Được mệnh danh là thực phẩm giảm cân hiệu quả, mỗi quả bơ chỉ chứa 12 kcals và có tác dụng giảm nguy cơ bị đột quỵ, đau tim. Quả bơ cũng chứa nhiều vitamin C, kali và chất xơ. Măng tây: Mỗi cọng măng tây chỉ chứa có 6 kcals và còn chứa nhiều vitamin thiết yếu như vitamin A, C, E và K cùng rất nhiều chất xơ. Do vậy, giảm cân bằng măng tây chắc chắn cho bạn thân hình mi nhon mong muốn. Củ cải đỏ: Mỗi 100g củ cải đỏ chỉ chứa 35kcals. Đây là nguồn cung cấp chất sắt và folate cũng như rất nhiều chất chống oxy hóa. Củ cải còn có tác dụng giảm huyết áp, tăng khả năng vận động và chống mất trí. Bông cải xanh: Với 33kcals/100g, bông cải xanh có chứa vitamin C, K, kali và chất xơ. Với lượng vitamin C dồi dào nên bông cải xanh có thể làm lành các vết thương nhanh hơn và chống lại các bệnh ung thư. Súp lơ: Mỗi một cây súp lơ tuy to nhưng chỉ chứa 3 kcals. Một phần súp lơ có thể đáp ứng 77% nhu cầu của cơ thể về vitamin C. Loại rau hoa này cũng chứa nhiều các vitamin quan trọng khác. Cải xong: Một bó cải xong chỉ chứa khoảng 16 kcals. Cải xong có tính năng chữa bệnh và có chứa một lượng lớn vitamin K tốt cho xương và vitamin A tốt cho mắt. Cải xong còn chứa các hợp chất glucosinolate có tính năng chống ung thư Dưa chuột: Một khúc dưa chuột dài khoảng 3cm chi chứa 4 kcals. Thành phần chủ yếu là nước, dưa chuột có thể thải độc cho cơ thể, cấp nước và có tác dụng tốt đối với tim và mắt. Bưởi: Lượng kcals trong một nửa quả bưởi là 24. Một nghiên cứu đã cho thấy uống nước ép bưởi trong khi ăn đồ dầu mỡ sẽ làm giảm trọng lượng tăng lên xuống còn 80%. Đậu cô-ve: Cứ 100g đậu xanh thì chứa 24kcal. Ăn đậu xanh sẽ giúp bạn có được vòng 2 phẳng lì. Loại thực phẩm này còn chứa nhiều các vitamin thiết yếu và cả chất đạm. Cải xoăn: Tính năng chống ung thư của cải xoăn thì không cần phải bàn cãi. Những người muốn giảm cân nên ăn cải xoăn vì 100g cải xoăn chỉ chứa 33 kcals. Chanh: Một lát chanh chứa 3 kcals. Vì vậy việc duy nhất bạn phải làm để giảm cân là ăn nó vì như vậy có nghĩa là bạn đang tiêu hao bớt calo cho mình. Rau diếp: Thành phần chủ yếu là nước nên lượng calo nạp vào khi ăn rau diếp hoàn toàn không đáng kể. Mỗi 100g rau diếp chỉ chứa 14 kcals. Hành tây: Mọi cuốn sách dạy nấu nướng đều không thể thiếu những công thức với hành tây. Khi ăn một lượng vừa phải, năng lượng tiêu hao sẽ lớn hơn năng lượng nạp vào. Dâu tây: Một quả dâu tây chứa 3 kcals và còn chứa nhiều vitamin C hơn trọng lượng tương đương của cam. Dâu tây còn hỗ trợ tiêu hóa. Dưa hấu: Một lát dưa hấu có khoảng 10 kcals. Loại quả này cung cấp nước cho cơ thể không kém gì nước. Dưa hấu còn có khả năng chống đau tim và tăng cân vì làm quá trình tích lũy các cholesterol xấu bị chặn đứng lại.

