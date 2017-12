Thực phẩm hàng đầu bảo vệ bền vững thành mạch trong mùa Đông

Các mạch máu, đặc biệt là động mạch vành sẽ có khuynh hướng co lại khi trời lạnh, gây ảnh hưởng đến tuần hoàn máu. Vì thế, mùa Đông cần phải chú ý đến việc bảo vệ mạch máu. Ảnh: quanjing. Nhiều người mắc chứng tim mạch một phần do chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng hoặc dinh dưỡng không cân bằng trong khoảng thời gian dài gây nên. Vì thế, cần phải điều chỉnh kịp thời chế độ dinh dưỡng cho phù hợp để bảo vệ mạch máu. Ảnh: quanjing. Đầu tiên nên bổ sung cải bắp vào thực đơn hàng ngày trong mùa Đông. Đây chính là thực phẩm tốt cho mạch máu. Ảnh: cnkang. Bắp cải giàu vitamin C, kali, canxi, chất xơ, ngoài ra còn có isothiocyanate một chất có hoạt tính chống oxy hóa mạnh, cùng vitamin U và vitamin K hiếm sẽ giúp bảo vệ niêm mạc mạch máu, thúc đẩy sự tuần hoàn máu. Ngoài ra, bắp cải còn đóng vai trò bảo vệ niêm mạc của tế bào, chống viêm loét dạ dày hiệu quả. Ảnh: zwmf. Sáp ong: Được làm từ chất béo ong và được coi là một trong những sản phẩm vô cùng tinh khiết, sáp ong có tác dụng kháng khuẩn mạnh mẽ và được gọi là "vitamin thiên nhiên". Sáp ong cũng có tác dụng tăng cường miễn dịch tự nhiên, giúp kích hoạt chức năng miễn dịch của cơ thể. Ảnh: paixin. Trong sáp ong có flavanone, flavon, isoflavones, vitamin P và nhiều chất dinh dưỡng và khoáng chất khác giúp cải thiện hệ thống miễn dịch của con người, ngăn chặn hiệu quả quá trình oxy hóa của các mạch máu. Ảnh: paixin. Quả óc chó: Giàu phốt pho và axit linoleic là những thành phần dinh dưỡng tốt cho não, axit linoleic còn có thể ngăn ngừa chứng xơ vữa động mạch hiệu quả. Ảnh: quanjing. Khoai lang: Giàu kali, β- carotene, acid folic, vitamin C và vitamin B6, đây đều là các thành phần góp công sức lớn vào công cuộc phòng chống xơ vữa động mạch. Ảnh: quanjing. Trong đó, β- carotene và vitamin C có tác dụng chống oxy hóa, chống mỡ máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch hiệu quả. Acid và vitamin B6 folic giúp giảm lượng homocysteine trong máu, tránh gây tổn thương cho động mạch. Ảnh: jianke. Sơn tra giúp giảm đáng kể cholesterol và triglyceride trong máu, ngăn ngừa và điều trị hiệu quả chứng xơ vữa động mạch, kích thích co bóp cơ tim, giãn nở động mạch vành. Có thể dùng 25-30g sơn tra đun nước uống thay trà. Ảnh: quanjing. Nấm hương: Chứa acid nucleic có tác dụng ức chế sản sinh cholesterol, ngăn ngừa xơ cứng động mạch và giòn mạch máu, có tác động tích cực về phòng chống bệnh tim mạch. Ảnh: 58pic. Kiều mạch: Rất giàu vitamin E, chất xơ hòa tan, niacin và rutin. Rutin giúp giảm mỡ máu của cơ thể và cholesterol, làm mềm mạch máu, bảo vệ thị lực và ngăn chặn xuất huyết não. Niacin có thể thúc đẩy sự trao đổi chất của cơ thể, tăng cường giải độc, mở rộng thành mạch, hạ cholesterol máu. Ảnh: quanjing. Kiều mạch còn rất giàu magiê, có thể thúc đẩy phân hủy fibrin giúp giãn nở mạch máu, ức chế sự hình thành máu đông, giúp giảm cholesterol máu,có tác dụng chống huyết khối. Ảnh: quanjing.

