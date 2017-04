Thực phẩm chữa viêm bàng quang tốt hơn thuốc

Nam việt quất. Theo các chuyên gia, ăn khoảng 5 - 7 quả nam việt quất tươi mỗi ngày cho đến lúc các triệu chứng viêm nhiễm giảm bớt. Ngay cả khi sức khỏe bình thường, ăn quả nam việt quất cũng giúp ngăn ngừa viêm nhiễm. Các chuyên gia sức khỏe cho biết quả nam việt quất có thể giúp cải thiện chứng viêm nhiễm nhờ có tác dụng ức chế các vi khuẩn gây nhiễm trùng. Loại quả này rất giàu chất chống ô xy hóa và chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu như vitamin C, vitamin A, can xi, sodium (chất trong muối ăn), chất xơ, protein, chất sắt và ka li. Gừng. Do tính chống viêm nên gừng là phương thuốc hiệu quả trong điều trị viêm bàng quang. Bạn có thể dùng gừng dưới dạng trà gừng hoặc dùng gừng để làm gia vị thêm vào các món ăn. Quả việt quất. Trong quả việt quất chứa nhiều vitamin A và vitamin E có tính chống viêm, nó cũng giúp ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn E.coli gây viêm bàng quang. Bạn có thể ăn trực tiếp hoặc uống nước ép việt quất khi bị viêm bàng quang. Nước. Các chuyên gia cho biết, người bị viêm bàng quang nên cung cấp đủ nước cho cơ thể mỗi ngày, từ 1,5-2 lít nước. Nước giúp cơ thể bài tiết tốt đồng thời đẩy các vi khuẩn có hại ra ngoài cơ thể. Probiotics. Probiotic có thể giúp cơ thể hạn chế các vi khuẩn gây viêm. Thực phẩm giàu probiotic là kefir, sữa chua, fomat, bơ sữa... Baking soda. Viêm bàng quang nhẹ có thể được chữa trị bằng cách sử dụng baking soda. Baking soda giúp trung hòa nước tiểu có tính acid và giúp giảm bớt cảm giác đau buốt khi đi tiểu. Bạn có thể pha 2 thìa baking soda pha với một cốc nước để điều trị viêm bàng quang. Tỏi. Tỏi cũng có một số chất kháng sinh tự nhiên rất tốt. Vì vậy, bệnh nhân nên tăng lượng tỏi trong khẩu phần hàng ngày để mượn tác dụng kháng sinh của hoạt chất kháng sinh trong tỏi tiêu diệt vi khuẩn. Để tránh mùi hăng của tỏi gây trở ngại cho sinh hoạt cộng đồng có thể nhai chút ngò rồi uống ngay ngụm sữa tươi. Thực phẩm giàu vitamin C. Với tính chất chống oxy hóa mạnh, vitamin C giúp loại bỏ các gốc tự do khỏi cơ thể và giảm đau hiệu quả cho người bị viêm bàng quang. Ngoài ra, nó giúp tăng môi trường acid trong bàng quang do đó làm giảm sự phát triển của vi khuẩn. Một số thực phẩm giàu vitamin C: Đu đủ, cà chua, cam, chanh... (Nguồn ảnh: Boldsky)

