Thực phẩm ăn đã miệng khi trời lạnh mà không lo béo

Mùa Đông ăn uống ngon miệng hơn, ngủ ngon giấc hơn, trong khi cơ thể ít vận động hơn nên đây là thời điểm rất khó để kiểm soát cân nặng. Ảnh: sina. Do mùa Đông thời tiết lạnh, nhu cầu năng lượng của cơ thể tăng lên, chúng ta cần phải nạp nhiều năng lượng hơn để giúp cơ thể chống lại cái lạnh giá. Vậy mùa Đông nên ăn những thực phẩm nào vừa đủ dinh dưỡng nhưng vẫn thoải mái ăn sướng mồm mà không sợ béo? Ảnh: jj20. Yến mạch: Đây là thực phẩm không chỉ giàu protein hơn các loại ngũ cốc khác, mà còn giàu vitamin E và vitamin nhóm B. Ngoài ra, yến mạch giàu chất xơ, không chỉ khiến ta có cảm giác no lâu, mà còn cải thiện tình trạng táo bón, giảm cholesterol, ổn định kiểm soát đường huyết. Bột yến mạch chính là một sự lựa chọn tuyệt vời cho bữa ăn sáng đủ chất dinh dưỡng cho người giảm cân. Ảnh: quanjing. Khoai lang tím: Là thực phẩm giàu chất xơ, mang lại cảm giác no lâu. So với khoai lang thường, khoai lang tím giàu anthocyanin hơn, giúp cơ thể thải độc, chống viêm, chống lão hóa, dưỡng ẩm da. Tuy năng lượng của khoai lang tím thấp hơn cơm nhưng cũng không nên ăn quá nhiều. Ảnh: vcg. Mướp đắng: Chứa hàm lượng calo thấp, nhưng lại giàu vitamin C và chất xơ, có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Mướp đắng rất giàu chất dinh dưỡng, bao gồm hàm lượng vitamin C đứng đầu bảng trong các loại rau nhưng hàm lượng chất béo rất thấp, rất phù hợp với những người béo phì. Ảnh: 58pic. Bí xanh: Chứa đến 97% là nước nên có tác dụng cung cấp nước, giải khát cho cơ thể rất tốt. Hơn nữa bí xanh có hàm lượng calo thấp, hàm lượng chất béo gần như bằng 0, ngoài ra còn chứa nhiều vitamin C và kali, có tác dụng tiêu thũng hiệu quả. Mùa Đông buồn mồm có thể thoải mái ăn bí xanh mà không lo bị béo. Ảnh: sohu. Thanh long: Đây là loại quả đầu bảng khi tạo ra cảm giác no lâu, rất phù hợp với chế độ ăn kiêng. Thanh long chứa nhiều nước, giàu chất xơ và vitamin có thể giải khát cho cơ thể, giảm cholesterol, ngăn ngừa táo bón. Ngoài ra, thanh long cũng có nhiều anthocyanins có thể làm đẹp da mặt, chống viêm, bảo vệ mắt. Ảnh: douguo. Cà chua bi: Hàm lượng dinh dưỡng cao hơn cà chua bình thường, tuy có vị ngọt nhưng lại ít calo, nhiều nước, giàu vitamin C, carotene, lycopene và các vitamin cũng như khoáng chất khác không chỉ giúp giảm cân hiệu quả, mà còn chống oxy hóa, chống bức xạ. Ảnh: nipic. Sữa chua: Giàu chất đạm chất lượng cao, dễ tiêu hóa hơn sữa nguyên chất. Ngoài ra, sữa chua còn giàu chất probiotics, không chỉ để tăng cường sức khỏe dạ dày mà còn giúp tinh thần phấn chấn, vui vẻ. Nên chọn sữa chua không đường, sữa chua tách bơ, nên chọn sữa chua làm sẵn để có đầy đủ thông tin dinh dưỡng giúp bạn kiểm soát dễ dàng năng lượng đầu vào. Ảnh: quanjing.

