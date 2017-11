Thức khuya thường xuyên, cho thứ này vào nước uống giúp bảo vệ gan

Thời gian thải độc của gan tốt nhất chính là thời điểm từ 11h đêm đến 3h sáng. Nếu chúng ta thường xuyên bỏ lỡ khung giờ vàng này cơ thể sẽ tích tụ nhiều độc tố, chức năng gan suy giảm khiến gan phải làm việc quá sức. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống. Nếu bạn thường xuyên phải thức khuya việc đầu tiên phải uống nhiều nước để giúp cơ thể đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, thải độc tố ra khỏi cơ thể, giúp bảo vệ gan. Ảnh: Eva. Tuy nhiên chỉ uống nước không sẽ không đủ, hãy cho vào nước uống những thứ sau sẽ giúp cơ thể thải độc tốt hơn, bảo vệ gan tốt hơn. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống. Thêm táo đỏ và nước uống: Theo Đông y, nước táo đỏ rất giàu dinh dưỡng, bổ máu. Khi pha táo đỏ với nước sôi, chất dinh dưỡng có trong táo đỏ sẽ tan trong nước, giúp gan hấp thu vitamin và vi khoáng có trong táo đỏ dễ hơn. Ảnh: diyitui. Muốn bảo vệ gan, bổ gan, hàng ngày nên uống nước táo đỏ, chỉ cần duy trì trong vòng 1 tuần có thể giúp gan đẩy nhanh quá trình thải độc tố hiệu quả. Ảnh: qnong. Thêm nước cốt chanh vào nước uống: Chanh từ lâu đã được biết đến là loại quả giàu vitamin C có tác dụng thải độc gan, làm trắng da. Ảnh: sohu Cách uống nước chanh tốt nhất chính là vào buổi sáng sớm khi vừa thức dậy. Do chanh giàu axít xitric, sẽ có lợi cho sức khỏe của gan, giúp giảm gánh nặng cho gan. Ảnh: sohu Cho hoa kim ngân vào nước: Hoa kim ngân có vị hơi đắng nhưng nó là vị thuốc vô cùng hiệu quả trong việc hạ hỏa hỏa, thanh gan, hôi miệng, táo bón. Ảnh: 163. Hoa kim ngân có tác dụng giải độc, thông kinh, hoạt lạc, kháng khuẩn, làm đẹp da, giảm béo, giải rượu hiệu quả. Những người thường xuyên uống rượu bia gây hại cho gan nên thường xuyên uống nước hoa kim ngân sẽ giúp bảo vệ gan hiệu quả. Ảnh: 163. Thêm hoa cúc vào nước: Hoa cúc là một loại trà hoa, có vị hơi đắng, nhưng lại có tác dụng dưỡng gan tuyệt vời. Uống trà hoa cúc giúp thanh nhiệt, sáng mắt, thanh nhiệt, giải độc. Ảnh: cy8. Ngoài ra, hoa cúc còn chứa hàm lượng nhỏ selen, một "vật liệu" quan trọng giúp gan "sửa chữa" những phần có vấn đề. Ảnh: vcg Thêm hoa hồng vào nước: Trà hoa hồng thơm dịu, nước trà trong, vị thoang thoang, hơi ngọt hơi đắng. Khi cơ thể căng thẳng, áp lực khiến tâm trạng bất an sẽ dẫn đến gan hỏa. Ảnh: sohu. Nên nghỉ ngơi vài ngày, thư giãn thả lỏng cơ thể, uống thêm trà hoa hồng sẽ giúp dưỡng ga, an thần và tiêu trừ mệt mỏi hiệu quả. Ảnh: zhuzhou.

