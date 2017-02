Thực hư vụ bé trai ngộ độc trà sữa nhập viện ngày Tết

Thông tin về bé trai ngộ độc trà sữa phải nhập viện cấp cứu được chính người thân của cháu bé đăng tải trên mạng xã hội Facebook. Theo đó mẹ cậu bé ngộ độc trà sữa viết: ""Hôm nay mùng 3 Tết, sáng mình cho con trai ăn cháo thịt heo, trưa ăn mì trứng, chiều 5h đi uống trà sữa trân châu và 7h30 tối ăn cơm chiên trứng, 10h30 tối uống tiếp 1/4 cốc trà sữa nữa.

Con trai mình 11h đêm mặt như này, bà nội bắt đi cấp cứu khẩn cấp, vào viện thấy các y bác sĩ mắng hơn tát nước. "Thời đại nào rồi mà cho con ăn uống như vậy, nhà chị không có tivi à? Làm thủ tục nhập viện nhanh đi".

Mình chỉ biết nghe, thương và xót xa khi thấy con tay sưng vù không lấy nổi máu, khi tiêm truyền mà con sợ không dám nhắm mắt ngủ... Nhà có 4 người đưa con vào thì con không muốn ai ra về, chỉ muốn có tất cả mọi người bên con."

Thông tin về bé trai ngộ độc trà sữa nhập viện ngày Tết. Ảnh: Chụp Facebook.

Bên cạnh chia sẻ trên, người mẹ này còn đăng tải những hình ảnh khuôn mặt con trai mình sưng vù biến dạng khủng khiếp khi được điều trị tại bệnh viện và cảnh báo: "Bất cẩn của cha mẹ và hậu quả thì con trẻ đón nhận. Xin các vị phụ huynh thật lưu tâm trước mọi quyết định về lựa chọn các món ăn đồ uống để con em chúng ta luôn được an toàn và lớn khỏe".

Hình ảnh và chia sẻ này ngay sau khi đăng tải đã được hàng chục nghìn người trên cộng đồng mạng xã hội lan truyền nhanh chóng. Nhiều người tỏ ra nghi ngờ sự thực của thông tin, nhiều người khác đặc biệt là các bà mẹ lại bày tỏ sự xót xa và hoang mang tột độ trước mối nguy hiểm của trà sữa với con trẻ.

Bên cạnh đó cũng có một số bà mẹ khác chỉ trích bà mẹ có con trai bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu vì cách cho con ăn uống không khoa học.

Một Facebooker có tên Nguyễn Phan Thảo Huyền viết: "Ngưng đổ thừa trà sữa chị ạ. Chị có bao giờ xem lại cách chị cho con chị ăn chưa? Bé còn nhỏ. Hệ tiêu hóa của bé không như chúng ta. Để có thể tiêu hóa một đống thứ chị cho bé ăn là điều không khả thi. Các mẹ cứ bảo ngày Tết thì cho con ăn thoải mái rồi cái gì cũng dồn cũng nén cho các bé. Đến khi các bé bị gì lại đổ thừa nào là đồ Trung Quốc, nào là đồ không an toàn. Nhưng các mẹ có bao giờ xem lại cách các mẹ cho bé ăn như thế nào chưa? Huống chi chị nhồi chị nhét cho bé toàn là đường với mỡ thì hỏi sao bé không bệnh không ngộ độc?".

Tuy nhiên, liên lạc với BV Nhi TW, theo một bác sĩ Khoa điều trị theo yêu cầu phụ trách điều trị cho cháu bé trên cho biết: "Cháu bé trong bài viết có vào viện điều trị ngày mồng 3 Tết do dị ứng, bé chỉ bị dị ứng nhẹ sau khi thăm khám, dùng thuốc đã có thể về nhà trong ngày. Tuy nhiên, hiện tại chưa thể khẳng định cháu bé bị dị ứng nhập viện là do trà sữa hay do nguyên nhân nào khác. Được biết cháu bé và người thân đều từng có tiền sử bị dị ứng trước đó".

Vị bác sĩ này cũng cho biết thêm, bệnh viện có đề nghị gia đình đưa cháu bé tới để thực hiện test kiểm tra xác định nguyên nhân gây dị ứng nhưng đến thời điểm hiện tại bệnh nhân vẫn chưa quay lại viện.

Cũng theo thông tin đăng trên tờ Khám Phá, PGS.TS Lê Thị Minh Hương, PGĐ Bệnh viện Nhi Trung ương khẳng định trong dịp nghỉ Tết âm 2017 vừa qua, bệnh viện có tiếp nhận một số ca ngộ độc thực phẩm nhưng đến thời điểm này chưa có khoa phòng nào báo cáo về trường hợp bé trai bị ngộ độc do uống trà sữa.

