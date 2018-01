Thói quen phổ biến này gây ra chứng ăn vô độ ở nhiều người

Chứng ăn vộ độ là một dạng của rối loạn ăn uống, đây là một kiểu hành vi chu kỳ với đặc điểm là có giai đoạn ăn thái quá rồi mất kiểm soát. Chứng ăn uống vô độ có thể gây ra nhiều ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Bạn có thể phải đối mặt với bệnh tăng cân và béo phì, tiểu đường tuýp 2, trầm cảm lo âu, bệnh đường tiêu hóa, đột quỵ, tim mạch. Theo các nhà nghiên cứu, thói quen cuồng ăn của nhiều người có mối liên hệ chặt chẽ với một số yếu tố và thói quen sau đây: Do độ phong phú của thực phẩm có trên bàn ăn. Các nhà dinh dưỡng đã chỉ ra, cơ thể chỉ phát tín hiệu no khi đã không còn cảm thấy thèm ăn nữa. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, nếu trên mặt bàn bày la liệt đồ ăn hấp dẫn, cơ thể sẽ liên tục "đòi hỏi" và lúc đó chúng ta sẽ ăn số lượng có thể gấp 4 lần bữa bình thường. Việc ăn vô độ có thể diễn ra khi chúng ta vừa ăn vừa xem ti vi hoặc đọc sách, truyện. Do khả năng tập trung bị phân tán nên khó có thể nhận biết được cảm giác no vì thế mà vô thức ăn rất nhiều. Khi uống rượu bia cũng thường có cảm giác cuồng ăn vì cồn trong bia rượu đã là tê liệt đại não, khiến não bộ phản ứng chậm hơn việc phát tín hiệu cũng chậm hơn khiến chúng ta ăn không biết điểm dừng. Ngoài ra khi gặp gỡ bạn bè, dự tiệc tùng cũng là lúc chúng ta dễ ăn uống vô độ nhất. Điều này được lý giải là do bầu không khí vui vẻ đem lại, và chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi thói quen hoặc sở thích ăn uống của người khác mà dẫn đến việc ăn nhiều, thậm chí ăn không kiểm soát. Video: "Ăn giờ nào để sống khỏe, sống lâu"?(Nguồn: VTC/Youtube)

