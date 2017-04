Thói quen pha sữa sai lầm của cha mẹ khiến trẻ suýt tử vong

Mới đây tại Trung Quốc, cộng đồng mạng đang chia sẻ rầm rộ câu chuyện về một trường hợp sai lầm đáng tiếc của cha mẹ khi nuôi trẻ sơ sinh. Theo đó, con trai nhỏ của anh Wang ở Hạ Môn, Trung Quốc sinh non. Vì vợ thiếu sữa nên anh Wang phải cho bé ăn thêm sữa ngoài. Muốn con trai nhanh tăng cân, mỗi lần pha sữa, ông bố trẻ lại cố tình bỏ thêm, pha nhiều hơn vài thìa sữa bột so với công thức chuẩn.

Sau một thời gian liên tục như vậy, con trai anh Wang chẳng những không tăng cân mà còn thường xuyên bị trớ, chán ăn, gương mặt kém hoạt bát, tươi tỉnh. Không biết con mắc bệnh gì, gia đình anh Wang lại sốt sắng đưa bé trở lại bệnh viện. Tại đây, kết quả kiểm tra cho thấy đứa trẻ suýt đã bị hoại tử ruột. Gia đình anh Wang choáng váng không thốt lên lời.

Các bác sĩ cho biết, con trai anh Wang đã phải uống sữa quá đặc trong một thời gian dài, gây ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, phá hủy tế bào, cụ thể là gây viêm ruột. Nếu để tình trạng này kéo dài, đứa trẻ có thể bị sốt, tiêu chảy ra máu, thậm chí đe dọa tính mạng.

Alexander Penn, một giáo sư sinh học làm việc trong phòng thí nghiệm của trường đại học California San Diego cho biết: “Acid béo tự do được xem là “chất tẩy rửa” có khả năng làm tổn hại tới màng tế bào. Ruột của trẻ thiếu niên và người trưởng thành có một niêm mạc phát triển toàn diện để ngăn chặn tác hại do các acid béo tự do gây ra.”

Tuy nhiên, ruột trẻ sơ sinh, đặc biệt ở trẻ sinh thiếu tháng lại rất yếu ớt, không có nhiều khả năng ngăn chặn acid béo. Đó là lý do tại sao trẻ sơ sinh có nhiều nguy cơ bị

viêm ruột hoại tử nếu uống sữa công thức quá đặc, được pha sai cách. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn chủ quan khi cách pha sữa không đúng quy định.

Cách pha sữa đúng

1/ Cách pha sữa cho bé: Không pha sữa quá đặc

Không ít mẹ khi pha sữa cho con thường bỏ quá giới hạn lượng sữa công thức quy định, sau đó đổ vào rất ít nước. Sai rồi mẹ ơi. Cách này không giúp con hấp thu nhiều dưỡng chất hơn, mà chỉ làm tình hình ăn uống, tiêu hóa của bé thêm xấu đi mà thôi.

Độ đậm đặc của sữa phụ thuộc vào độ tuổi của bé , bởi cơ quan nội tạng của trẻ cần thời gian để phát triển và tăng trường dần dần, chưa thể cùng một lúc hấp thu quá nhiều chất dinh dưỡng. Trẻ sơ sinh bú sữa đậm đặc quá so với hạn mức công thức quy định, về lâu về dài sẽ mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, chẳng hạn đau dạ dày, kiết lị, biếng ăn, rối loạn tiêu hóa, viêm ruột non, xuất huyết cấp tính…

2/ Dùng nước đun sôi pha sữa

Dùng nước khoáng, nước đóng chai để pha sữa cho bé là sai lầm rất lớn của các bậc cha mẹ. Trong loại nước này, quá nhiều khoáng chất, chưa kể vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh không rõ ràng, rất dễ ảnh hưởng đến việc hấp thụ dinh dưỡng của con. Vì vậy, mẹ nhớ nhé, chỉ nên dùng nước đun sôi và nước đun sôi để nguội thôi!

3/ Đừng để tay ướt khi pha sữa

Nhiều mẹ có thói quen tráng bình sữa, rót nước, tay đang ướt cứ thể vẫn vô tư lấy sữa pha. Thử tưởng tượng nước dính vào muỗng múc sữa, rớt xuống phần sữa khô, lâu ngày sẽ làm sữa vón cục, ẩm mốc, gây hại cho sức khỏe của bé sơ sinh.

4/ Không pha sữa với nước cháo

Tinh bột chứa nhiều lipoxidase, chất có khả năng cản trở sự hấp thu vitamin A có trong sữa. Vì vậy, khi pha sữa chung với nước cháo, mẹ đã vô tình làm mất đi lượng vitamin A cần thiết cho sự phát triển của trẻ, đặc biệt là sự phát triển trí não.