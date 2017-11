Thiếu riềng và sả, những món ăn này sẽ mất ngon

1. Cá chạch chiên riềng sả. Nguyên liệu: Cá chạch, riềng, sả, nghệ, hành, tỏi, nước mắm, mì chính, dầu ăn, muối. Chạch bỏ ruột, chà nhớt bằng một nhúm muối, sau đó rửa lại bằng nước ấm. Băm giã nhỏ tất cả các củ riềng, sả, nghệ, hành và tỏi, đem ướp chạch cùng với chút mắm và mì chính trong khoảng một giờ. Ảnh: homnayangi.vn. Đặt chảo lên bếp, chờ dầu sôi, cho chạch vào chiên nhỏ lửa để chạch chín vàng đều và giòn. Khi chiên, lưu ý bỏ bớt phần riềng sả... bám vào cá. Cá chín thì cho phần này vào chảo chiên cùng, đảo đều để chúng bám vào cá, khi ăn cùng rất ngon. Ảnh: homnayangi.vn. 2. Tôm nấu riềng sả. Nguyên liệu: Tôm sú, riềng, sả, nghệ, ớt, tỏi, hành tím, đậu phộng rang, nước cốt dừa, nước me, nước cốt chanh, mắm ruốc, nước mắm, rau húng quế. Ảnh: pasgo.vn. Các nguyên liệu giã nhuyễn rồi phi thơm cùng dầu ăn, thêm mắm ruốc vào đảo, rồi cho nước cốt dừa vào chung. Thêm nước vào rồi nấu sôi, nêm nước mắm, muối, đường sao cho hợp khẩu vị. Cho tôm đã bóc vỏ vào nấu chín. Cuối cùng cho nước cốt chanh, húng quế trộn lên cho thật đều. Món này dùng nóng với cơm hoặc bánh mì. Ảnh: banhtranghubinh.com. 3. Chân giò kho riềng sả. Nguyên liệu: Chân giò, riềng sả, mẻ, mắm tôm, hành tím, hạt nêm, hành khô, ớt tươi, tương ớt, đường, dầu hào, nước mắm. Rau sống ăn kèm, dưa chuột. Ảnh: monngon.tv. Chân giò chặt miếng vừa ăn, đổ ngập nước đun sôi cùng vài hạt muối, sau đó cho ra chậu rửa hết bọt bẩn và vụn xương, để ráo nước. Một nửa chỗ sả, riềng và hành khô băm nhỏ dùng để ướp thịt, nửa còn lại thái vát hơi to dùng để xào. Ảnh: Vietgiaitri.com. Ướp chân giò với hành, riềng và sả băm nhỏ, đường, nước hàng, dầu hào, tương ớt, bột canh, mỳ chính, nước mắm 30 phút. Phi thơm hành, riềng thái to, trút chỗ móng giò đã ướp vào xào săn cho thịt ngấm gia vị, đổ nước xâm xấp mặt thịt hầm đến khi móng mềm nhừ vừa tới thì tắt bếp, rắc thêm chút hạt tiêu cho thơm. Ảnh: Vietgiaitri.com. 4. Cá thu kho riềng sả. Nguyên liệu: Cá thu, thịt ba chỉ, riềng, sả, nước trà xanh, gia vị tiêu, ớt bột, bột canh, mắm. Ướp cá cùng riềng sả đã bằm nhỏ cùng gia vị trong 15 phút. Ảnh: greenlife.vn. Rải một lớp riềng, sả xắt sợi xuống đáy nồi, một lớp thịt, một lớp cá và sau cùng là một lớp riềng, sả nữa. Tiếp đó là nước trà xanh sao cho vừa đủ để ngập cá, rồi bắc lên bếp kho. Đun lửa to cho nồi cá sôi đều, sau đó vặn nhỏ lửa kho cá trong khoảng 45 phút đến khi cá chín kĩ và thấm gia vị là được. Ảnh: Cleverfood.com.vn. 5. Vịt rang riềng sả. Nguyên liệu: Vịt, riềng sả, ngò rí, hành khô, tỏi, gia vị: muối, hạt nêm, bột ngọt, dầu ăn, rượu trắng. Riềng sả, hành tỏi bằm nhuyễn. Luộc vịt cùng muối, gừng, rượu trắng 3 phút sẽ không còn mùi hôi. Vớt vịt ra, ngâm vào thau nước lọc lạnh rồi chặt miếng vừa ăn. Ảnh: toinayangi.vn. Ướp vịt với tỏi, sả, muối, nước mắm, hạt nêm, bột ngọt, tiêu, ớt bột, dầu ăn, rượu trắng trong 15 phút. Cho dầu ăn vào chảo, chảo nóng già, chiên vàng từng miếng thịt vịt, khi vịt chuẩn bị ngả sang màu vàng, thả vào chảo sả, hành tỏi băm nhuyễn để thịt vịt có mùi thơm đặc trưng. Ảnh: Cachlam9.com. Sử dụng một chảo khác, phi thơm dầu ăn với phần gừng thái chỉ, riềng, ớt thái lát, sả băm nhuyễn, phần hành tỏi băm còn lại khoảng 2 phút rồi cho thịt vịt đã chiên chín vàng đều vào đảo nhiều lần với lửa nhỏ khoảng 3 phút nữa là được. Rắc ngò rí lên trên để trang trí. Ảnh: toinayangi.vn.

1. Cá chạch chiên riềng sả. Nguyên liệu: Cá chạch, riềng, sả, nghệ, hành, tỏi, nước mắm, mì chính, dầu ăn, muối. Chạch bỏ ruột, chà nhớt bằng một nhúm muối, sau đó rửa lại bằng nước ấm. Băm giã nhỏ tất cả các củ riềng, sả, nghệ, hành và tỏi, đem ướp chạch cùng với chút mắm và mì chính trong khoảng một giờ. Ảnh: homnayangi.vn. Đặt chảo lên bếp, chờ dầu sôi, cho chạch vào chiên nhỏ lửa để chạch chín vàng đều và giòn. Khi chiên, lưu ý bỏ bớt phần riềng sả... bám vào cá. Cá chín thì cho phần này vào chảo chiên cùng, đảo đều để chúng bám vào cá, khi ăn cùng rất ngon. Ảnh: homnayangi.vn. 2. Tôm nấu riềng sả. Nguyên liệu: Tôm sú, riềng, sả, nghệ, ớt, tỏi, hành tím, đậu phộng rang, nước cốt dừa, nước me, nước cốt chanh, mắm ruốc, nước mắm, rau húng quế. Ảnh: pasgo.vn. Các nguyên liệu giã nhuyễn rồi phi thơm cùng dầu ăn, thêm mắm ruốc vào đảo, rồi cho nước cốt dừa vào chung. Thêm nước vào rồi nấu sôi, nêm nước mắm, muối, đường sao cho hợp khẩu vị. Cho tôm đã bóc vỏ vào nấu chín. Cuối cùng cho nước cốt chanh, húng quế trộn lên cho thật đều. Món này dùng nóng với cơm hoặc bánh mì. Ảnh: banhtranghubinh.com. 3. Chân giò kho riềng sả. Nguyên liệu: Chân giò, riềng sả, mẻ, mắm tôm, hành tím, hạt nêm, hành khô, ớt tươi, tương ớt, đường, dầu hào, nước mắm. Rau sống ăn kèm, dưa chuột. Ảnh: monngon.tv. Chân giò chặt miếng vừa ăn, đổ ngập nước đun sôi cùng vài hạt muối, sau đó cho ra chậu rửa hết bọt bẩn và vụn xương, để ráo nước. Một nửa chỗ sả, riềng và hành khô băm nhỏ dùng để ướp thịt, nửa còn lại thái vát hơi to dùng để xào. Ảnh: Vietgiaitri.com. Ướp chân giò với hành, riềng và sả băm nhỏ, đường, nước hàng, dầu hào, tương ớt, bột canh, mỳ chính, nước mắm 30 phút. Phi thơm hành, riềng thái to, trút chỗ móng giò đã ướp vào xào săn cho thịt ngấm gia vị, đổ nước xâm xấp mặt thịt hầm đến khi móng mềm nhừ vừa tới thì tắt bếp, rắc thêm chút hạt tiêu cho thơm. Ảnh: Vietgiaitri.com. 4. Cá thu kho riềng sả. Nguyên liệu: Cá thu, thịt ba chỉ, riềng, sả, nước trà xanh, gia vị tiêu, ớt bột, bột canh, mắm. Ướp cá cùng riềng sả đã bằm nhỏ cùng gia vị trong 15 phút. Ảnh: greenlife.vn. Rải một lớp riềng, sả xắt sợi xuống đáy nồi, một lớp thịt, một lớp cá và sau cùng là một lớp riềng, sả nữa. Tiếp đó là nước trà xanh sao cho vừa đủ để ngập cá, rồi bắc lên bếp kho. Đun lửa to cho nồi cá sôi đều, sau đó vặn nhỏ lửa kho cá trong khoảng 45 phút đến khi cá chín kĩ và thấm gia vị là được. Ảnh: Cleverfood.com.vn. 5. Vịt rang riềng sả. Nguyên liệu: Vịt, riềng sả, ngò rí, hành khô, tỏi, gia vị: muối, hạt nêm, bột ngọt, dầu ăn, rượu trắng. Riềng sả, hành tỏi bằm nhuyễn. Luộc vịt cùng muối, gừng, rượu trắng 3 phút sẽ không còn mùi hôi. Vớt vịt ra, ngâm vào thau nước lọc lạnh rồi chặt miếng vừa ăn. Ảnh: toinayangi.vn. Ướp vịt với tỏi, sả, muối, nước mắm, hạt nêm, bột ngọt, tiêu, ớt bột, dầu ăn, rượu trắng trong 15 phút. Cho dầu ăn vào chảo, chảo nóng già, chiên vàng từng miếng thịt vịt, khi vịt chuẩn bị ngả sang màu vàng, thả vào chảo sả, hành tỏi băm nhuyễn để thịt vịt có mùi thơm đặc trưng. Ảnh: Cachlam9.com. Sử dụng một chảo khác, phi thơm dầu ăn với phần gừng thái chỉ, riềng, ớt thái lát, sả băm nhuyễn, phần hành tỏi băm còn lại khoảng 2 phút rồi cho thịt vịt đã chiên chín vàng đều vào đảo nhiều lần với lửa nhỏ khoảng 3 phút nữa là được. Rắc ngò rí lên trên để trang trí. Ảnh: toinayangi.vn.