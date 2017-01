Thiếu nữ đeo khối u trên mặt to như quả cam 16 năm

Một sinh viên đại học cuối cùng cũng đã có thể tự tin nhìn mình trong gương sau khi cắt bỏ được khối u trên mặt to bằng quả cam. Bina Rai năm nay 21 tuổi được bố mẹ phát hiện một vệt bất thường nhỏ xíu trên má trái. Lúc này, gia đình cô gái người Nepal này nghĩ rằng Bina đã tự làm mình bị thương và bỏ qua những triệu chứng sớm đó. Nhưng khi Bina càng lớn thì khối u càng to ra. Từng đấy năm sống trong đau khổ cả về thể chất và tinh thần, Bina không dám soi gương và thường cảm thấy ghen tị với các bạn bè cùng lứa. Mỗi khi ra đường để tránh bị người khác soi mói, cô phải lấy khăn che mặt. Bố mẹ của Bina tuy đều chỉ là nông dân nhưng đã cố gắng tìm cho con mình một bác sĩ có thể giảm bớt nỗi đau cho con gái mình với chi phí vừa phải. Bác sĩ Jaswan Shakya, bác sĩ phẫu thuật đồng thời là giám đốc bệnh viện Sushma Koirala xác định đây là một khối u mạch máu, thường xuất hiện từ khi mới sinh và to dần khi lớn. Bướu mạch máu có thể phát triển tại bất kỳ phần nào của cơ thể và thường có kích thước không lớn lắm. Nhưng đây là khối bướu mạch máu lớn nhất ông từng nhìn thấy. Sau ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng và hoàn toàn miễn phí, bác sĩ Jaswan và 4 đồng sự khác đã cắt bỏ thành công toàn bộ khối u nặng nửa cân trên mặt cô gái trẻ. Bina không còn sợ phải nhìn mình trong gương nữa mà đã có thể ngẩng cao đầu giao tiếp với bạn bè.

