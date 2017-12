Thêm thực phẩm này vào sữa chua sẽ thành món đại bổ dưỡng

Sữa chua là thực phẩm giàu dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe, tuy nhiên nếu khi ăn sữa chua bạn cho chút vừng đen vào sẽ càng thêm bổ dưỡng. Ảnh: Sina. Vừng đen chứa nhiều axít béo chưa no (45 – 55%) như sesamin, sesamon, sesamolin, sesamol, axít oleic, axít linoleic, axít palmitic, axít arachic, lecitin, glycerol, vitamin E, PP, axít folic, axít amin và nhiều chất khoáng như đồng, canxi, nhiều sắt, phospho... Ảnh: 21food. Đặc biệt hàm lượng vitamin E cao có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, không chỉ có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa da, mà còn có tác dụng làm mướt da. Ảnh: fieldschina. Theo Đông y, vừng đen có tác dụng ích gan, bổ thận, dưỡng huyết, nhuận táo, đen tóc, mướt tóc. Đây chính là thực phẩm làm đẹp tuyệt vời bởi nó chứa chất béo và axit béo không no. Ảnh: china. Trong khi đó sữa chua không chỉ chứa các chất dinh dưỡng quý giá của sữa mà còn có hàm lượng vitamin nhóm B, ngoài ra sữa chua còn chứa một loại enzyme gọi là lactase có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa rất tốt. Ảnh: 365jia. Trong sữa chua có chứa các vi khuẩn sống - một loại vi khuẩn lành mạnh có tên là lactobacillus casei, có tác dụng trong việc tăng cường hệ thống miễn dịch, có tác dụng chống lại bệnh tật. Ảnh: xiachufang. Khi ăn sữa chua với vừng đen không chỉ giúp tăng thêm hương vị mà còn có tác dụng tăng cường chống lão, làm mướt da, mượt tóc. Ảnh: 365jia. Tuy nhiên do hạt vừng đen quá nhỏ nên dễ dàng có thể bị "trôi qua đường tiêu hóa" ra ngoài, vì thế để tận dụng được chất dinh dưỡng của vừng cần phải nghiền nát trước khi trộn vào sữa chua. Ảnh: pcbaby.

