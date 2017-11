Thấy da thế này đi khám ngay kẻo tới lúc bán nhà cũng chẳng cứu được

Đây chính là những dấu hiệu nguy hiểm mà làn da bạn đang phải đối mặt, cần phải đi khám ngay.

Da sưng phù

Nếu có dấu hiệu này trên da thì rất có thể là bệnh liên quan đến tuyến giáp, do cơ thể không sản sinh đủ lượng hormone cần thiết. Những dấu hiệu khác đi kèm có thể là da khô, rụng tóc, móng tay dễ mòn và tăng cân.

Da bị bầm

Bác sĩ chuyên khoa Da liễu, Bùi Cẩm Trúc, thành viên của Hiệp hội Thẩm mỹ Da Hoa Kỳ, hiện đang sống và làm việc tại Tp.HCM cho biết: "Đối tượng dễ bị bầm tím da nhất là phụ nữ, người già và trẻ em, những vết bầm thường tập trung ở vùng bắp đùi, bắp tay bởi lớp da mỏng hơn nên rất dễ bị tổn thương. Khi bị chấn thương, các mạch máu nhỏ sẽ bị vỡ, máu thoát ra ngoài, tụ lại dưới da và hình thành nên máu bầm hay còn gọi là xuất huyết dưới da. Xuất huyết dưới da có thể từng chấm nhỏ li ti, có thể thành từng mảng; do va chạm, cũng có thể tự xuất hiện. Đầu tiên, có màu đỏ bầm vài ngày sau ngả sang tím, xanh rồi vàng, từ từ nhạt dần… khoảng 5-7 ngày thì lặn. Mảng xuất huyết không nổi gờ trên mặt da, không ngứa, không đau, căng da không mất đi".

Mốc da

Hiện tượng mốc da thường xảy ra nhiều vào mùa lạnh. Bác sĩ da liễu Tsippora Shainhouse ở Beverly Hills (Mỹ) cho rằng, thời tiết mùa lạnh khiến hàng rào bảo vệ da bị hỏng hóc, da mất độ ẩm kéo theo bong tróc như mốc.

Tuy nhiên, nếu bạn đang gặp phải các triệu chứng mệt mỏi, táo bón, tăng cân, da xuất hiện vảy thì rất có thể bạn đã bị suy giảm tuyến giáp. Để chắc chắn hãy nhờ bác sĩ chẩn đoán bằng xét nghiệm máu.

Nghiên cứu của Đại học Trung tâm Y tế Maryland (Mỹ) cho biết thêm, mốc da còn là dấu hiệu của sự thiếu hụt axit omega-3. Bạn nên bổ sung chất này bằng cách tăng cường ăn đồ ăn vặt giàu omega-3 như đậu tương luộc, quả óc chó…

Xuất hiện nốt ruồi (hay vết bớt)

Có thể do di truyền từ cha mẹ nhưng cũng có một lý do khác là do tiếp xúc quá nhiều với tia cực tím hoặc do mất cân bằng hormone. Trong nhiều trường hợp, những đốm nốt ruồi, vết bớt này vô hại nhưng khi chúng phát triển nhanh, gây đau đớn hay thay đổi màu sắc thì cần chú ý nhé.

Bong da

Nếu xuất hiện tình trạng này trên da rất có thể là dấu hiệu của sự thiếu hụt vitamin, sự mất cân bằng hormone, dị ứng hoặc có thể là vẩy nến.