Thái độ thờ ơ của cô vợ hoa khôi với người cha nuôi nghèo

Tôi và Mai yêu nhau từ hồi học đại học. Mai là hoa khôi của trường. Trong lớp, tôi thuộc hàng khá giả bởi bố mẹ là dân kinh doanh có tiếng ở đất cảng Hải Phòng. Trong suốt thời gian học đại học, tháng nào bố mẹ tôi cũng chuyển cho tôi 10 triệu để tiêu, gần một nửa trong số đó tôi đều tiêu tốn hết vào cô ấy.



Trong thời gian tìm hiểu, cô ấy nói bố mẹ đều là dân kinh doanh, nhưng tôi có cảm giác quan hệ giữa cô ấy và bố mẹ có vẻ không được tốt cho lắm, gần như chưa bao giờ cô ấy gọi điện cho bố mẹ mình trước mặt tôi. Mỗi lần được nghỉ lễ dài hay nghỉ hè, Mai đều ở lại trường. Cô ấy nói, cô ấy muốn tự lực cánh sinh, muốn tự mình kiếm tiền. Ngày đó, Mai là người mẫu của một tạp chí, thỉnh thoảng lại có show đi diễn, tiền kiếm được, phần lớn cô ấy đều ném hết vào quần áo và phấn son.

Gần như chưa bao giờ cô ấy gọi điện cho bố mẹ mình trước mặt tôi. - Ảnh minh họa

Trong trường yêu nhau được 2 năm, ra ngoài đi làm được 1 năm thì tôi hỏi cưới Mai. Mặc dù đã đồng ý, nhưng khi nhắc đến chuyện đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ, cô ấy đều tìm hết lý do này đến lý do khác. Khi tôi dẫn cô ấy về nhà ra mắt bố mẹ, bố mẹ tôi nói muốn gặp thông gia để bàn về chuyện cưới hỏi, cô ấy cũng viện lý do là bố mẹ bận mải chuyện kinh doanh nên có thể gọi điện để bàn bạc.