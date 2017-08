Tập thể dục sai cách có thể "chết" nhanh hơn bạn tưởng

Nguy cơ "nhiễm nước"

Phạm Hoàng Tú Anh, 29 tuổi, nhân viên văn phòng, (quận 8, TP HCM) chia sẻ, mỗi sáng, ngày nào cũng vậy cứ tầm 5h sáng là dạy tập thể dục bằng cách chạy bộ nửa tiếng quanh khu phố. Chị chạy liên tục từ khi bước ra khỏi cửa cho đến khi về đến nhà, sau đó chạy tiếp một đoạn lên cầu thang 3 tầng lầu rồi tắm ngay để sạch sẽ mồ hôi, trước khi ăn sáng cứ có cảm giác tay chân nhức mỏi, rã rời, có khi còn đau bụng.

Nói về tình trạng này, theo lương y Đinh Công Bảy, Tổng Thư ký Hội Dược liệu TP HCM, khi cơ thể bạn đang vận động mạnh, các lỗ chân lông nở ra. Nếu bạn tắm ngay, dù bằng nước nóng hay nước lạnh, bạn cũng có thể gặp phải tình trạng "nhiễm nước".

Không nên tập thể dục quá sớm dễ nhiễm nước do sương sớm. Ảnh minh họa "Nhiễm nước" là khi thấp khí của nước thấm vào cơ thể, gây ra cảm giác ớn lạnh, nhức đầu, nhức mỏi cơ thể, nhão cơ, cảm thấy tay chân nặng nề, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, giảm sức đề kháng của da trước các tác nhân bên ngoài. Ngoài ra còn có nguy cơ bị các bệnh về đường tiêu hóa, bệnh da liễu nếu tiếp tục để cơ thể "nhiễm nước".



Ngoài ra, nhiều người có thói quen trời mưa lâm râm vẫn chạy, điều này không nên bởi cũng có nguy cơ "nhiễm nước". Giờ tập luyện không nhất thiết cố định mà tốt nhất nên điều chỉnh theo mùa, bởi lẽ mỗi mùa, mặt trời lên vào những giờ khác nhau. Chỉ nên chạy khi mặt trời bắt đầu mọc, trời đã hửng sáng – đó là giờ tập tốt cho sức khỏe. Bởi tập thể dục không đúng cách khi trời còn tối, còn sương giá cũng có nguy cơ bị thấp khí tấn công và tạo ra những vấn đề giống như trường hợp "nhiễm nước" do tắm ngay.

Tập thể dục khi quá muộn khiến xáo trộn nhịp sinh học

Nhiều bạn có thói quen tập thể dục trước khi đi ngủ, nhưng thực tế tập thể dục trước khi đi ngủ sẽ khiến thân nhiệt bạn tăng lên, nhịp sinh học cơ thể bị xáo trộn làm cho bạn khó ngủ, giấc ngủ chập chờn, không sâu giấc. Do vậy, không nên tập thể dục hay vận động mạnh trước khi đi ngủ.

Tập thể dục không đều đặn gây mệt mỏi

Tập thể dục không thường xuyên sẽ khiến cho hiệu quả tập luyện bị giảm sút, cơ thể mệt mỏi, không làm tiêu hao mỡ thừa, dễ gây chấn thương.

Thường xuyên thay đổi bài tập thể dục

Việc thay đổi quá nhiều bài tập trong thời gian ngắn khiến cơ thể bạn chưa thích nghi được những kích thích trong các bài tập thể chất. Vì vậy, các chuyên gia khuyên rằng, nếu bạn đã tiến hành tập thể chất, bạn phải gắn bó với bài tập đó ít nhất 8 tuần đế nó mang lại kết quả.

Tập thể dục quá sức gây gãy xương, chán ăn

Bạn ham mê với môn thể thao nào đó nên bạn tập thể quá hăng say. Bên cạnh đó, một số bạn trẻ vì lo sợ tăng cân nên đã tập luyện quá sức mỗi ngày. Dù do bất kỳ lý do nào, tập luyện quá sức có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho cơ thể như: căng cơ, gãy xương, mệt mỏi, chán ăn… Các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo rằng, bạn nên hoạt động thể chất tối đa là 60 phút mỗi ngày.

Tập thể dục khi bụng đói gây hoa mắt, chóng mặt

Tập thể dục khi bụng quá đói sẽ khiến bạn hoa mắt, chóng mặt, dễ ngất xỉu. Bạn có thể ăn nhẹ trước khi tập kuyện nhưng lưu ý sau khi tập thể dục xong bạn cũng không ăn quá no, bởi như vậy sẽ không tốt cho dạ dày.

Tập thể dục sau khi ăn no gây chuột rút, tiêu chảy

Nếu bạn tập thể dục trong lúc này sẽ khiến nhịp sinh học ổn định của cơ thể bị rối loạn gây ra hiện tượng đầy hơi, khó tiêu, tiêu chảy, chuột rút, đau bụng, thức ăn không tiêu hóa được sẽ khiến bạn rất khó chịu và không cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể hoạt động. Tình trạng này nếu diễn ra trong một thời gian dài sẽ gây viêm loét dạ dày và các bộ phận của hệ tiêu hóa rất nguy hiểm.

Tập thể dục khi bị bệnh

Tập thể dục khi bạn đang bị sốt, hoặc có các triệu chứng khó chịu như ho khan, viêm họng, cơ thể mệt mỏi, chảy mũi mước là điều rất nguy hiểm . Nếu tập tập thể dục trong giai đoạn này có thể khiến bạn bị mất nước và mất nhiều thời gian cho việc phục hồi sức khỏe.

Không bổ sung nước khi tập luyện

Tập ra nhiều mồ hôi nên bạn cần bổ sung giúp cân bằng lượng nước bị mất, da dẻ không khô nẻ. Không uống nước có cồn vì sẽ làm nhão cơ bắp nhanh hơn.

Phân tâm trong lúc tập luyện tăng nguy cơ chấn thương

Nhiều người có thói quen vừa tập luyện vừa nhắn tin, gọi điện thoại, thậm chí suy nghĩ một công việc nào đó nó sẽ khiến bạn bị phân tâm trong quá trình tập luyện điều này có thể làm tăng nguy cơ chấn thương trong quá trình tập luyện của bạn. Vì vậy, theo nhiều chuyên gia, để tăng hiệu quả và giảm thiểu những rủi ro chấn thương, bạn nên tập trung vào bài tập.