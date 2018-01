Táo phải ăn theo cách này mới tận dụng được tối đa dinh dưỡng

Táo là hoa quả nên ăn trực tiếp là việc thường làm nhưng nếu biến tấu một chút, hấp chín để ăn bạn sẽ cảm nhận được hương vị khác lạ, thú vị. Ăn táo hấp chính sẽ tận dụng được tối đa dinh dưỡng. Sau khi táo được hấp dưới nhiệt độ, chất xơ pectin sẽ được mềm hóa giúp cơ thể hấp thu dễ hơn. Táo hấp chín rất phù hợp với những răng yếu, chức năng của dạ dày và đường ruột kém.Ăn táo hấp chín sẽ giúp giảm động tác nhai, giảm kích ứng đường tiêu hóa, giúp tiêu hóa tốt hơn. Pectin một chất xơ thực phẩm có thể hòa tan trong nước không bị tiêu hóa và đào thải trong cơ thể. Pectin có thể hấp thụ nước trong đường ruột là mềm chất cặn bã và giúp nhuận tràng. Táo chín có hàm lượng i ốt cao gấp 8 lần so với chuối tiêu và 13 lần so với quýt, vì thế táo chín cũng chính là một trong những loại quả tốt nhất ngăn ngừa và điều trị bướu cổ. Táo sau khi được hấp qua nhiệt sẽ khiến hàm lượng polyphenols một chất chống oxy hóa tự nhiên sẽ tăng đáng kể. Polyphenols không chỉ giúp hạ đường huyết, giảm mỡ máu mà còn ức chế gốc tự do, chống viêm, chống oxy hóa và khống chế sự gia tăng của cholesterol trong máu. Táo hấp chín có thể giúp ngăn ngừa viêm nướu, viêm lưỡi, nứt môi do nóng trong. Chỉ cần cắt táo thành nhiều miếng nhỏ cho nước lạnh vào đun sôi 1 lúc rồi vớt ra ăn cả vỏ, ngày ăn 1 lần là được. Táo có thể kết hợp với thịt lợn nấu chín càng tăng cường khả năng hạ cholesterol máu do trong táo có nhiều chất xơ, hơn nữa táo lại giúp khử mùi hôi của thịt rất tốt.

