Tăng 10 năm tuổi thọ chỉ với những điều đơn giản này

Với những thói quen trước khi đi ngủ tốt cho sức khỏe dưới đây bạn có thể áp dụng và làm theo với chính bản thân bạn. Việc này giúp cho bạn tạo nên được những thói quen tốt có lợi cho sức khỏe cơ thể của bạn, giúp bạn có những giấc ngủ sâu và ngon hơn. Chúc bạn có một sức khỏe tốt.

Mát xoa da đầu và tóc trước khi đi ngủ

Trước khi đi ngủ bạn nên dùng tay vuốt ngược tóc làm nóng da đầu giúp việc lưu thông máu được tốt hơn, giúp cải thiện trí nhớ và loại bỏ những mệt mỏi hằng ngày. Ngoài ra nó còn giúp cho việc bảo vệ tóc và làm rụng tóc rất tốt.

Không ăn quá no và tăng cường rau xanh

Bí quyết sống khỏe và trẻ lâu đầu tiên mà chị em cần biết, đó là chế độ ăn uống vào buổi tối. Bạn không nên ăn quá no, chỉ ăn vừa đủ và tăng cường rau xanh, hạn chế các đồ chiên xào, các loại thịt và đồ ăn nhiều chất béo.

Buổi tối là khoảng thời gian nghỉ ngơi của cơ thể, những hoạt động thể chất ít hơn rất nhiều so với ban ngày. Vì thế, nếu ăn quá no dạ dày của bạn sẽ phải làm việc vất vả, không được nghỉ ngơi dẫn đến các bệnh về tiêu hóa. Mặt khác, lượng calo quá nhiều vào bữa tối sẽ không được giải phóng, do vận động ít hơn, dẫn đến tăng tích trữ mỡ thừa, ảnh hưởng nghiêm trọng tới vóc dáng của chị em. Không chỉ vậy, điều này còn làm tăng nhanh quá trình lão hóa, khiến bạn nhanh chóng xuất hiện các dấu hiệu tuổi tác.

Tác dụng của thói quen ngâm chân trong nước nóng trước khi đi ngủ

Theo y học Phương Đông thì bàn chân là nơi có hơn 60 huyệt và dây thần kinh. Do vậy việc ngâm chân bằng nước nóng trước khi đi ngủ có tác dụng giúp thúc đẩy tuần hoàn máu và có lợi trong việc trao đổi chất được tốt hơn. Chính vì thế bạn nên tạo cho mình thói quen tốt cho sức khỏe này nhé và nhiệt độ thích hợp cho việc ngâm chân là từ khoảng 40 đến 50 độ C.

Đánh răng, rửa mặt trước khi đi ngủ

Việc đánh răng, rửa mặt trước khi đi ngủ còn quan trọng hơn vào buổi sáng. Việc đánh răng vào buổi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn bảo vệ răng được sạch sẽ mà ngủ ngon hơn. Đặc biệt rửa mặt trước khi đi ngủ, nhất là sau khi xem tivi sẽ có tác dụng rất tốt giúp bạn loại bỏ những tia bức xạ có hại cho làn da, điều này giúp da sạch sẽ và có giấc ngủ được thư giãn hơn.