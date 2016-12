Tác hại khủng khiếp của phương pháp kệ con khóc rồi tự ngủ

Theo một số nghiên cứu, nếu bố mẹ áp dụng phương pháp kệ con khóc rồi tự ngủ "cry it out" để luyện ngủ cho bé có thể khiến bé luôn cảm thấy bất an và đói tình thương của cha mẹ. Thậm chí ngay cả khi con bạn không có những biểu hiện đó ra ngoài thì sâu thẳm trong cảm xúc của bé vẫn có những cảm xúc đó. Luyện ngủ bằng cách để con khóc rồi tự ngủ được cho là sẽ khiến bé độc lập hơn, nhưng thực tế nó còn có thể khiến bé trở nên cô độc, co sâu vào cảm xúc và suy nghĩ riêng của bạn thân dẫn tới khó gần gũi người khác. Các nhà khoa học cũng cho biết nếu mẹ mặc kể và luyện ngủ cho bé theo phương pháp cry it out ngay từ khi mới sinh có thể làm cho sự liên kết tế bào thần kinh của bé bị hủy hoại. Có nhiều trẻ nằm ở nhóm nhạy cảm khi để trẻ khóc quá lâu buồn phiền quá nhiều thì hệ thần kinh của trẻ sẽ bị tác động, khi đó hóc môn cortisol được tiết ra, hóc môn này có thể giết chết dần dần các nơ-ron thần kinh. Phương pháp luyện ngủ này vô tình còn khiến sức khỏe trẻ kém hơn. Những bệnh bé có thể mắc phải khi bị mặc kệ khóc quá lâu đó là rối loạn phản ứng với stress, căng thẳng, dễ bị viêm họng và dễ bị hội chứng ruột kích thích. Những đứa trẻ quen tự ru mình tự ngủ, tự thích nghi thường dễ quên luôn cách giao tiếp, luôn tự chấp nhận mà không có nhu cầu yêu cầu được người khác thỏa mãn nữa. Vì thế theo thống kê nhóm trẻ này thường có EQ thấp hơn trẻ khác. Phương pháp tự ngủ có thể khiến trẻ mất niềm tin, lớn lên sẽ có xu hướng ích kỉ, không chia sẻ, không tin tưởng ai. Vì ngay từ những ngày đầu đờn bố mẹ lờ đi nhu cầu của trẻ, khiến trẻ dần mất lòng tin vào mối quan hệ và thế giới xung quanh. Nguồn ảnh: Pinterest.

