Tác dụng tuyệt vời ít biết của salad với sức khỏe, nhan sắc

Theo nghiên cứu của trường Trường Y Tế Cộng Đồng Havard (Havard School of Public Health), một chế độ ăn giàu hàm lượng rau xanh và trái cây sẽ giúp bạn giảm áp huyết, giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ, ngăn ngừa nhiều loại ung thư, tránh nguy cơ mắc bệnh về mắt và đường tiêu hóa, và có ảnh hưởng tích cực đến hệ đường huyết. Cụ thể, có 7 lợi ích đặc biệt quan trọng từ việc ăn salad sau đây: Giảm cân bằng món khai vị: nếu bạn có ý định giảm cân và kiểm tra cân nặng mỗi sáng bằng cân điện tử hay dây đo vòng eo thì việc ăn salad mỗi ngày sẽ hỗ trợ bạn một cách hiệu quả. Hãy chuẩn bị cho bạn món salad rau lá xanh khai vị giàu chất xơ trước mỗi bữa ăn, như vậy — bạn sẽ cảm thấy no nhanh hơn trước khi ăn bữa chính và vì thế nạp ít LDL-cholesterol xấu cho cơ thể. Chất béo lành mạnh giảm stress, no nhanh: vì khoảng 2/3 bộ não của bạn là chất béo nên rất cần nạp các chất béo lành mạnh omega-3 từ thực vật để giúp não khỏe mạnh, giảm stress. Các loại hạt cung cấp nhiều chất béo có lợi mà bạn có thể rắc vào món salad rau xanh hấp dẫn bên cạnh dấm táo và dầu olive là : Hạt lanh, hạt chia, hạt vừng mè, hạt hướng dương, hạt bí, hạt óc chó, hạt điều, hạt lạc. Các loại hạt ngũ cốc bạn có thể luộc lên lấy nước uống cho mát bổ thận và trộn phần hạt ngũ cốc vào salad rau xanh cùng với kem chua (sour cream) hay váng sữa để tạo hương vị hơi chua bùi ngậy mới lạ là: Đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành, ngô. Bên cạnh đó, còn có các loại rau xanh và trái rất ngon để làm salad và giàu chất béo có lợi: Trái bơ nổi bật nhờ giàu chất béo Omega-3 và bạn có thể thêm vài lát bơ vào salad cho vị bùi béo thơm đặc trưng của bơ. Cải xoăn, cải Brussels và rau chân vịt. Một điểm thưởng là khi bạn ướp các loại hạt, ngũ cốc và quả này vào salad bạn tạo ra nguồn chất béo dồi dào để bạn dễ no nhanh hơn và ăn ít đi các chất béo có hại khác và giảm cân mau hơn. Xương chắc khỏe, cơ bắp mạnh hơn: Mật độ khoáng xương BMD ( khả năng chịu trọng lượng hay sức mạnh của xương) thấp ở phụ nữ có liên quan đến việc thiếu vitamin K. Để có xương chắc khỏe và dẻo dai từ khi còn trẻ và chuẩn bị cho tuổi già cập bến là rất quan trọng, bạn nên thêm các loại rau nấu hay salad rau trộn sau vào bữa ăn của mình: Rau cải xong, Rau chân vịt, Bắp cải tím hay đỏ. Bảo vệ mắt tinh tường: Các loại rau salad có chứa hàm lượng Carotenoids (Vitamin A, beta-caroten,lycopene, luletin) cao để có đôi mắt khỏe mạnh và chống lại các gốc tự do gây ung thư vú, da và tuyến tiền liệt là: Rau chân vịt, Rau xà lách xanh, Rau xà lách đỏ. Nếu bạn không quen với salad rau chân vịt tươi sống, bạn có thể làm làm salad tái bằng cách trộn rau chân vịt với đậu non, rắc chút hạt (lạc, vừng, hướng dương, điều…), dầu oliu, và dấm đỏ (hoăc chanh), chút thịt ức gà hay bò sốt, một ít xì dầu. Sau đó để vào lò vi sóng khoảng ba đến bốn phút cho chín vừa ăn. Nếu bạn làm salad xà lách có phần phổ biến và ăn vừa miệng hơn cho nhiều gia đình. Bạn ướp xà lách với cà chua, đường, dấm đỏ ngon (hoặc chanh), giá và hành tây thái chỉ. Bảo vệ trái tim quý giá: Nếu bạn là người thích ăn salad xà lách cà chua tươi thì bạn không những có một đôi mắt tinh tường khỏe mạnh như trên mà trái tim yêu quý của bạn cũng được chăm sóc. Cụ thể, rau xà lách xanh có chứa hàm lượng cao axit folic (vitamin B9 ) và chất xơ để bảo vệ trái tim. Axit folic làm tăng lượng hồng cầu, vì thế cải thiện tình trạng thiếu máu ở trẻ em và phụ nữ mang thai. Bên cạnh đó, Axit folic còn có tác dụng ngăn ngừa bệnh đột quỵ và tim mạch. Thêm nước cho làn da căng mịn đầy sức sống: Nếu bạn đã biết uống nước mỗi ngày là rất cần cho một làn da đẹp, thì khi bạn thường xuyên ăn salad kết hợp với các loại hoa quả chín mọng hàm lượng cao của nước trong salad rau hoa quả sẽ mang lại cho bạn một làn da trẻ trung căng mịn và hồng hào đáng kể. Cải thiện tâm trạng ăn uống: Khi ăn salad cũng như các bữa ăn thông thường khác, yếu tố tâm trạng hài hòa thoải mái, không gian và cách bài trí đồ ăn cũng như bát đĩa là rất quan trọng. Cụ thể, khi dùng bữa một mình bạn có thể nghe nhạc nhẹ thư giãn không lời và ăn trong sự im lặng. Nếu ăn với gia đình hay bạn bè thì tránh nói những chuyện căng thẳng có thể gây chán ăn tạm thời hay lâu dài. Một số hoạt động thể chất khác để bạn ăn ngon miệng hơn là đi bộ nhẹ một vòng, đi tập thể dục hay đi tắm trước khi ăn. Các món salad đầy màu sắc tươi xanh nên được bài trí với bàn gỗ nâu, bàn trắng tinh, khăn trải bàn kẻ caro đẹp và sạch mắt, những bát sứ mộc bên cạnh ly thủy tinh trong vắt sáng loáng, và một liễn để hoa quả đa sắc cầu vồng… Tất cả nhằm giúp bạn ăn món salad hay những bữa cơm bình dị được ngon miệng hơn, tiêu hóa tốt hơn và hấp thụ tốt hơn và khỏe đẹp hơn.Chúc bạn thành công với các món rau xanh nấu hay salad rau xanh hoa quả món quà của cuộc sống ; những viên thuốc bổ quý tự nhiên trong căn bếp thần kì đầy tình thương của mẹ.

