Sửa ngay dáng đi xấu đi, nếu không muốn về già “sập sệ”

Người có dáng đi xấu sức khỏe cũng ảnh hưởng ít nhiều, lâu ngày sẽ làm cho bạn trở nên “sập sệ”. Tránh tình trạng đó, bạn nên hiểu biết về tác hại cũng như dáng đi chuẩn là như thế nào nhé.



Tác hại dáng đi sai tư thế chuẩn

Ảnh minh họa.

- Lưu thông máu kém là hiện tượng xảy ra khi bạn có dáng đi "lom khom". Các trường hợp đi nhún người cũng dẫn đến nguy cơ làm cho máu không được đi theo một trình tự tuần hoàn đúng. Tư thế này nếu cứ kéo dài sẽ khiến các đốt sống ở lưng lệch, cột sống “vặn vẹo” nhất là các đốt sống cổ không hoạt động linh hoạt như ban đầu.

- Đau ở phần vai, cổ và lưng là một bệnh lý khá phổ biến ở các nhân viên văn phòng, một phần do cách đi, ngồi sai một thời gian dài, phần còn lại hoàn toàn do tư thế đi “lưng gù”, khiến các cơ co ép làm cho cơ căng thẳng, dấu hiệu mệt mỏi cũng nhanh chóng xuất hiện.

- Do các cơ ở vai và cổ mệt mỏi sẽ ảnh hưởng đến các dây thần kinh ở não bộ, gây ra chịu chứng đau đầu, chóng mặt.

- 25% những người bị đau lưng do thoát vị đĩa đệm là do tư thế xấu gây ra. Con số này khá lớn và đáng cảnh tỉnh cho những ai đang có dáng đi sai tư thế.

- Sai tư thế còn dẫn đến việc hạn chế các hoạt động thể dục thể thao và cách bạn di chuyển từ nơi này đến nơi khác.