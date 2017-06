Sự thật đau lòng khi ngày nào anh cũng mặc comple đi làm

Anh bảo tôi nghĩ nhiều quá. Làm ăn lớn sau kiếm được quả đậm thì lúc đó anh đưa cả cho tôi. Nhìn cách ăn mặc của anh lúc nào cũng quần là áo lượt, lại comple đóng thùng khiến tôi có chút yên tâm.



Tôi và anh lấy nhau qua mai mối của một người quen. Họ nói, anh có công việc ổn định, thu nhập khá, nên tôi cũng muốn xác định. Dù có ngoại hình ưa nhìn nhưng tôi không may mắn có được người đàn ông mình yêu sớm. Lận đận tình duyên mãi , 30 tuổi chưa có mối tình nào, cuối cùng phải nhờ qua người này, người kia. Thôi thì nghĩ kiếm được người có công việc ổn, thu nhập tốt lại chân tình với mình là quá may rồi.

Tôi tin tưởng, ở bên nhau, mọi thứ sẽ ngày càng tốt đẹp. Vì cả hai cùng không còn trẻ nên việc này cũng là do chúng tôi xác định rõ. Tôi luôn quan tâm tới anh, mọi lúc mọi nơi, quan tâm tất cả những sở thích và món ăn của anh. Anh nói, công việc của mình vất vả, hay phải đi sớm về khuya nên nếu có không ăn cơm ở nhà thì tôi đừng buồn. Những lời động viên của anh cũng khiến tôi cảm thấy mát lòng mát dạ. Thôi thì, dù sao anh cũng là người đàn ông có tuổi nên sẽ có trách nhiệm. Có tiền là tốt lắm rồi.

Mỗi ngày anh đều kể cho tôi nghe về chuyện ở cơ quan anh. Nào là nhân viên cấp dưới anh có bao nhiêu người, sếp ưu ái anh thế nào. Nào là, anh kiếm được hợp đồng hậu hĩnh ra sao. Nhưng khi tôi hỏi tiền đâu thì anh bảo, hợp đồng ngon nhưng tiền anh đầu tư làm ăn. Chuyện làm ăn anh chưa muốn nói sớm, đợi vài bữa nữa thành công rồi sẽ nói với tôi.

Theo dấu chồng, dừng xe ở nơi đó, tôi mới sững người khi nhìn thấy cảnh ấy. (Ảnh minh họa)

Tôi luôn tin tưởng anh và cũng nghĩ anh có công việc tốt. Tiền bạc tôi kiếm được cũng tiêu pha rủng rỉnh. Nhưng anh lại chẳng mấy khi đưa tiền cho tôi. Lấy nhau gần 1 năm rồi mà tháng anh đưa cho tôi có 2 triệu. Tôi hỏi anh rằng, bà mai nói anh kiếm được nhiều tiền lắm, không phải tôi căn ke nhưng tôi sợ anh mang tiền đi linh tinh. Tôi muốn tay hòm chìa khóa. Anh cười.

Tôi tự hào với bạn bè chồng mình đang có kế hoạch làm ăn lớn, tự hào với bố mẹ là tương lai mình sẽ giàu. Dạo gần đây, tôi tư nhiên thấy anh hay làm ca, rồi đầu óc rối bù. Có lúc anh về nhà, tôi thấy quần áo anh rất bẩn, nhìn như cát bụi dính vào.

Tôi bắt đầu sinh nghi nên hôm đó mới lần theo anh, xem thực sự công ty anh ở đâu mà bao nhiêu lần tôi nói muốn tới thăm anh, anh lại không cho. Anh cũng chưa từng công khai vợ mình với đồng nghiệp, bạn bè, đó là điều tôi hoài về anh.

Theo dấu chồng, dừng xe ở nơi đó, tôi mới sững người khi nhìn thấy cảnh ấy. Đó là mỏ than, và tôi thấy anh vào thay bộ đồ công nhân đi xúc than, không phải ông to bà lớn gì. Người tôi run rẩy, tại sao anh lại lừa tôi. Tôi cứ đứng đó mà khóc như mưa, tại sao anh lại phải nói dối tôi là anh làm sếp lớn, chỉ ngồi văn phòng điều hòa.