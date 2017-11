Sự thật bất ngờ về những thực phẩm chúng ta thường ăn

1. Những con gà thịt mà chúng ta ăn ngày càng to béo hơn: Trong 60 năm qua, những con gà thịt ngày càng to béo hơn, đặc biệt là vùng ngực và chân của chúng. Một số người nói rằng thay đổi này là do thức ăn của chúng có thêm hormone và steroid. Tuy nhiên, người nông dân cho rằng sự tăng trưởng của gà không phải do các loại thuốc bị cấm mà bởi cải tiến giống, điều kiện sống tốt hơn và được chăm sóc thú y thường xuyên. Ảnh: Depositphotos. 2. Chúng ta ăn côn trùng và thậm chí không biết về nó: Các sắc tố thực phẩm carmine, còn gọi là E120, được sử dụng để thêm màu đỏ cho các sản phẩm thực phẩm. Tuy nhiên, ít ai biết sắc tố carmine được sản xuất từ axit carmine, được tạo ra bởi một số loài côn trùng. Đây là một trong những bí mật bất ngờ về thực phẩm mà nhiều người không hay biết. Ảnh: Wikipedia Commons. 3. Một số loại thực phẩm có thể biến mất mãi mãi: Thật không may, do sự nóng lên toàn cầu và các yếu tố tiêu cực khác, một số thực phẩm đang trên bờ vực tuyệt chủng. Chẳng hạn như: Một số loại táo cần mùa đông lạnh hơn, chuối bị ảnh hưởng bởi một dịch bệnh nấm và cây bắt đầu chết nhanh chóng. Ngoài ra, trong những năm gần đây, số lượng các đàn ong mật đã giảm đáng kể. Do đó, trong tương lai, chúng ta có thể sẽ không còn mật ong để dùng... Ảnh: Depositphotos. 4. Lượng calo hiển thị trên bao bì có thể không chính xác: Vấn đề là hệ thống đo calo đã lỗi thời. Ví dụ, nó không tính đến sự hấp thụ thay đổi như thế nào dựa trên loại thực phẩm hoặc cá nhân tiêu thụ nó. Gần đây, các nhà khoa học đã tìm ra rằng toàn bộ hạnh nhân có lượng calo ít hơn 20% so với định lượng ban đầu. Ảnh: Depositphotos. 5. Canola và dầu hạt cải là cùng một sản phẩm: Tên gọi "canola" thực sự có nghĩa là dầu Canada, axit thấp. Nó khác với dầu hạt cải thông thường chỉ bởi giảm lượng axít erucic 2%, không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến vị giác mà còn độc hại cho tim. Ảnh: Depositphotos. 6. Tại sao bánh quy giòn lại có lỗ hổng trên bánh: Những lỗ hổng trong bánh quy không đơn thuần chỉ là để trang trí. Chúng thực sự giúp món ăn được nướng đúng cách và nếu không có các lỗ hổng, mớn bánh quy sẽ không thể mỏng và giòn như vậy. Ảnh: Depositphotos. 7. Các loại kẹo dẻo hương trái cây sử dụng cùng một loại sáp như sáp ô tô: Ngoài gelatine, chất màu và các thành phần khác, các loại kẹo dẻo cũng có chứa sáp carnauba, một loại sáp từ lá cây cọ. Sáp carnauba được sử dụng cho sáp ô tô, sáp đồ gỗ và thậm chí còn được sử dụng trong công nghiệp làm đẹp. Ảnh: Depositphotos. 8. Bánh quy may mắn không có nguồn gốc từ Trung Quốc: Món bánh quy dễ thương này thường được coi là một phần của ẩm thực Trung Quốc nhưng nguồn gốc của chúng không xuất xứ từ nước này. Trên thực tế, bánh quy may mắn được người Mỹ gốc Nhật phát minh ra ở San Francisco. Ảnh: Depositphotos. 9. Quả bơ là thứ trái cây "khó đoán" nhất trên đời: Quả bơ có thể biến thành một thứ trái cây chẳng ai muốn ăn chỉ sau đúng 1 phút bổ ra. Nguyên nhân là vì bên trong trái bơ có các hợp chất gốc phenol. Loại enzyme này khi tiếp xúc với oxy trong không khí sẽ lập tức chuyển thành một dạng hợp chất khác khiến trái bơ có màu nâu. Quá trình này xảy ra cực kỳ nhanh, chỉ trong 1 phút. Ảnh: Depositphotos. 10. Việc trồng cây cây biến đổi gen được phép ở hầu hết các nước: Ở phần lớn các nước, cây trồng biến đổi gen có thể được canh tác mà không có bất kỳ hạn chế nào vì vẫn chưa có bằng chứng khoa học cho thấy các loại cây trồng này có hại hơn các loại cây tự nhiên. Các loại cây trồng biến đổi gen phổ biến nhất là đậu nành, ngô, bông, cải dầu và củ cải đường. Ảnh: Depositphotos. 11. Chúng ta thường ăn mù tạt giả: Cây mù tạt sinh trưởng trong môi trường rất khó khăn, có thể nói rằng nó là loại cây khó sống khó trồng nhất trong các loài sinh vật. Đó là lý do sốt mù tạt thường là mù tạt giả, có chiết xuất từ cây ngải hương, bột mù tạt, tinh bột và màu thực phẩm. Ảnh: Depositphotos.

