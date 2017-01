Sự thật bất ngờ về hội chứng to ngực ở nam giới

Hội chứng to ngực ở nam giới là điều kiện gây ra bởi sự mất cân bằng nội tiết tố, ảnh hưởng chủ yếu đến những quý ông thừa cân béo phì. Những quý ông mắc hội chứng này bị sưng lên và to bất thường. Khi mức độ hormone estrogen trong cơ thể một cậu bé hay người đàn ông tăng cao, nó có thể gây ra hội chứng to ngực ở nam giới. Hội chứng to ngực ở nam giới có thể ảnh hưởng đến một hoặc cả 2 bên ngực. Theo Familydoctor.org, tuổi dậy thì thường gây ra hiện tượng nữ hóa tuyến vú tạm thời. Có đến 65% nam giới ở tuổi 14 trải qua hiện tượng nữ hóa tuyến vú. Nữ hóa tuyến vú ở nam giới dậy thì thường kéo dài khoảng 2 đến 3 năm, sau đó chấm dứt. Mặc dù hiện tượng này có thể gây xấu hổ hoặc những rắc rối cho nam giới, nhưng nó không có tác hại lâu dài. Khi đàn ông có tuổi thì khả năng sản xuất testosterone của cơ thể thường giảm dần. Theo MayoClinic, có khoảng 30% nam giới trên 75 tuổi bị nữ hóa tuyến vú và vú chảy xệ do giảm testosterone. Hội chứng to ngực cũng có thể xảy ra do tác dụng phụ của một số thuốc như thuốc chống lo âu, thuốc chống trầm cảm, hóa trị liệu, thuốc điều trị AIDS... Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng các loại chất gây nghiện như cần sa, heroin, steroid...cũng gây ra chứng to ngực ở nam giới.

