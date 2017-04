Sốt xình xịch món ăn đen đặc từ tinh bột than tre

Độc đáo đến từ cái tên

Tinh bột than tre hay còn có tên gọi khác là Takesumi, là một loại phụ gia thực phẩm an toàn, được dùng trong chế biến để tạo màu sắc và mùi vị tự nhiên cho món ăn. Nghe tên gọi quá sức quen thuộc này thì hẳn bạn cũng đoán được tinh than tre có nguồn gốc từ đâu rồi phải không? Xuất hiện từ thời cổ xưa, tuy nhiên, những năm gần đây tinh bột than tre mới được sử dụng phổ biến ở các quốc gia châu Á. Đặc biệt là vùng Mizawaki của Nhật Bản, là nơi đã có công giúp loại phụ gia này được ưa chuộng rộng rãi.

Tinh than tre là một loại than hoạt tính được sản xuất bằng cách nén và đốt cháy phần thân tre ở nhiệt độ cao lên đến 800 độ C. Sau khi được nghiền nhỏ và chắt lọc lại những tinh chất thì ta có những hạt bột siêu mịn mang màu đen quyến rũ.

Chắc sẽ có nhiều bạn ái ngại khi nhìn vào những món ăn được chế biến bằng tinh than tre bởi màu sắc kì lại của chúng. Đừng lo, thật ra tinh than tre không mùi cũng chẳng có vị gì cả, chúng chỉ phát huy công dụng khi kết hợp cùng các nguyên liệu khác để kích thích hương vị cho món ăn.

“Ăn khoẻ, sống sạch” thì ai mà không mê

Chẳng sai khi nói Nhật Bản là quốc gia sống khoẻ nhất thế giới, bởi họ luôn biết cách sáng tạo ra những món ăn có lợi cho sức khoẻ . Nếu bột matcha đã chinh phục khẩu vị của biết bao người với vị thanh nhẫn và mang lại nhiều dưỡng chất thì tinh bột than tre cũng không kém cạnh về độ bổ dưỡng.

Đạt độ tinh khiết cao, than tre là nguồn cung cấp dồi dào các khoáng chất quý giá như Canxi, Kali, Sắt, Natri và Phốt Pho. Cho nên nguyên liệu này được ưu ái gọi là “kim cương đen”, dù cho màu sắc không được ưa nhìn nhưng công dụng mà nó đem lại thì đếm không xuể.

Đầu tiên, bản chất của than tre là khả năng thanh lọc, giúp thải những độc tố ra khỏi cơ thể. Bởi vậy than tre là một trong những phương pháp detox của người Nhật, có tác dụng làm sạch hệ tiêu hoá. Tiếp theo đó, khi chế biến thực phẩm, cùng những nguyên liệu nấu ăn khác, than tre làm món ăn gia tăng hương vị và trở nên độc đáo hơn. Đấy là lí do tại sao chúng lại được cộng đồng ẩm thực chú ý đến vậy.

Bí quyết của những bữa tiệc đen “chất lừ”

Dạo gần đây, lướt newfeed của các trang mạng xã hội, dễ dàng bắt gặp hình ảnh của những món ăn mang màu đen huyền bí khiến ai cũng phải tò mò dừng lại để xem. Tinh than tre rất “hoà đồng”, dễ dàng kết hợp với mọi nguyên liệu khác để tạo ra những món ăn vừa bí ẩn về phần nhìn, vừa bổ dưỡng về phần chất. Điểm sơ thì có một vài món ăn được các bạn trẻ rỉ tai nhau để thưởng thức.

Sự xuất hiện đầu tiên của những dòng họ “đen xì” này chắc có lẽ là món Chiffon cuộn tinh than tre. Bánh có độ mềm, xốp hơn hẳn những phiên bản khác. Sự đối lập giữ màu đen tuyền của lớ vỏ bông lan với phần kem trắng muốt sẽ thu hút bạn từ cái nhìn đầu tiên. Đây cũng là món khiến hội “sống ảo” săn tìm để có những foodpic độc đáo đấy.

Không còn là những ổ bánh mì vàng ươm, bánh mì than tre nổi bật hơn với màu đen huyền bí. Về phần hương vị và độ mềm, có thể khẳng định rằng bánh mì tinh than tre hơn hẳn với độ xốp. Chỉ ở lần cắn đầu tiên, bạn sẽ cảm nhận được lớp bánh mềm, ẩm tan ngay trong miệng. Chiếc bánh mì thơm ngát mùi tre nướng sẽ khiến bạn trầm trồ về chất lượng của nó. Bên cạnh đó khả năng thanh lọc còn làm cơ thể của nó còn giúp bạn “nhẹ nhàng” hơn so với những chiếc bánh mì đầy tinh bột thông thường.

Bánh bao kim sa, phô mai đã “lỗi mốt” rồi, bây giờ những chiếc bánh bao tinh than tre mới là món được săn đón nhiều nhất. Món bánh này mang nét quyến rũ riêng với lớp vỏ đen óng ánh và bên trong là phần nhân phô mai sữa ngọt ngào không thể cưỡng lại. Với hương tinh than tre thơm ngát, chắc hẳn những chiếc bánh bao nóng hổi xếp ngăn nắp trong khay tre sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho bữa xế của bạn.

Cuối cùng trong “danh sách đen” này là những sợi mì than đen. Nhắc tới mì đen bạn lại nghĩ ngay đến món jajangmyeon nổi tiếng của Hàn phải không? Món đó xưa rồi, giờ hãy thử món mì làm từ than tre này. Phần bột mì khi nhào sẽ được trộn một tỷ lệ tinh bột than tre vừa phải để tạo độ óng và dai cho sợi mì. Nước dùng khi kết hợp với món mì này không khó, bạn có thể ăn kèm với nhiều loại nước súp nhưng sẽ đúng vị khi là những món mì truyền thống của Nhật như udon hay ramen. Hương vị đặc biệt này không làm bạn ngấy mà còn giúp thanh lọc cơ thể.